Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде әлеуметтік саланы дамыту бағытында қолға алынған шараларға тоқталды

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 16:42 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы 2025 жылғы 25 желтоқсанда Жамбыл облысына жасаған жұмыс сапарында өңір жұртшылығымен кездесіп, әлеуметтік саланы дамыту бағытындағы шараларға тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, біз өркениетті ел болу үшін нақты шаралар қабылдап жатырмыз.

"2019 жылдан бері 1289 жаңа мектеп салынды. Соның 130-дан астамы осы жылы бой көтерді. Білім беру саласына бөлінетін қаражат үш есе көбейді. Ғылымға салынған инвестиция бес жылда 5 есе өсті. Қазақстанда шетелдің 33 университетінің филиалдары ашылды. Жас ғалымдарға баспана беріліп жатыр". Мемлекет басшысы

Сондай-ақ, ол ұлт саулығын жақсарту үшін ауқымды жұмыс атқарылып жатқанын айтты. Соның нәтижесінде, азаматтардың орташа өмір сүру ұзақтығы 75,4 жасқа жетті. Мұны рекордтық көрсеткіш деуге болады.

"Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" жобасы табысты жүзеге асырылып жатыр. Соның аясында 646 амбулатория және фельдшерлік-акушерлік пункт ашылды. Бұған қоса, 32 аудандық аурухана заман талабына сай көпбейінді орталық аурухана ретінде жаңғыртылып жатыр"Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін мемлекет басшысы Қазақстанда "Заң мен тәртіп" қағидаты орнығып, жаңа мәдениет қалыптасып келетіндігін айтқан болатын.

