#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511
602.72
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511
602.72
6.49
Қоғам

Президент: Қазақстанда "Заң мен тәртіп" қағидаты орнығып, жаңа мәдениет қалыптасып келеді

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 16:35 Фото: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қоғамда "Заң мен тәртіп" қағидатының орнығып келе жатқанын атап өтті.

Соңғы бес жылда елімізде аса ауыр қылмыстар айтарлықтай азайып, тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғаларының көрсеткіші де төмендеген.

Мемлекет басшысы екі күн бұрын АҚШ Президенті Дональд Трамппен телефон арқылы сөйлескенін айтып, екі елдің заң мен тәртіп саясатын ұстануда ұқсас бағытта жұмыс жасап жатқанын жеткізді.

Сонымен қатар, Президент "Таза Қазақстан" жалпыұлттық акциясына ерекше мән берді. Биыл елімізде 335,6 миллион ағаш егілген. Ол бұл жобаның халық санасына әсер етіп, ұлттық мәдениет пен жауапкершілікті нығайтып отырғанын атап өтті.

Президенттің айтуынша, тазалық тек көшелер мен үйлердің таза болуын ғана емес, ниетіміздің де таза болуын білдіреді.

Мемлекет басшысы 2025 жылын Қазақстан үшін өрлеу жылы деп сипаттап, оқушылардың түрлі білім додаларынан 1 мыңнан астам медаль жеңіп алғанын, спортшылардың ел мерейін өсіргенін, өнерлі жастардың мәдениетімізді насихаттағанын атап өтті.

Президент жаңа мәдениетті – жанашырлық, тазалық пен жауапкершілікке негізделген қоғам ретінде сипаттап, осындай қадамдардың елімізді рухы биік, мәдениеті бай елге айналдыратынын айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент: Аймаққа тартылған инвестицияның басым бөлігі Қазақстанға бағытталған
16:39, Бүгін
Президент: Аймаққа тартылған инвестицияның басым бөлігі Қазақстанға бағытталған
"Заң мен Тәртіп" қағидаты ұлтымыздың рухы мен дүниетанымына толық сай келеді – Тоқаев
16:05, 23 маусым 2025
"Заң мен Тәртіп" қағидаты ұлтымыздың рухы мен дүниетанымына толық сай келеді – Тоқаев
Президент: "Заң мен тәртіп" тұжырымдамасы – еліміздің жарқын болашағын құрудың маңызды тетігі
13:08, 24 қазан 2025
Президент: "Заң мен тәртіп" тұжырымдамасы – еліміздің жарқын болашағын құрудың маңызды тетігі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: