Қоғам

Президент: Аймаққа тартылған инвестицияның басым бөлігі Қазақстанға бағытталған

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 16:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев "Орталық Азия плюс" форматына сұраныс артып келе жатқанын атап өтті.

Биыл аймақ елдері Еуропа Одағы, Италия, Қытай, Ресей, АҚШ және Жапониямен бірлескен келіссөздер жүргізді.

Мемлекет басшысы атап өткендей, аймаққа тартылған инвестицияның 60 пайыздан астамы Қазақстанға тиесілі. Бұл инвестициялар жаңа технологияларды, білімді, бірлескен ғылыми-техникалық орталықтар мен шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарын елімізге әкеледі.

"Қазақстан тауарлары мен отандық бизнес үшін ашық. Сондықтан барлық шетелдік серіктестермен тиімді ынтымақтастық құру – заман талабы, тіпті өмірлік қажеттілік", – деді Президент.

Мемлекет басшысы елдің жаңғырудың жаңа кезеңіне қадам басып отырғанын, бұл бағытта әлі де көп жұмыс істеу қажеттігін атап өтті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
