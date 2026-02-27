Вучич арнайы жасақ қызметкерлерін даярлау тәжірибесін Сербияға енгізуді ұсынды
Сербия Президенті Александр Вучич 27 ақпанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесуде еліміздің экономикасының дамып келе жатқанын және көпвекторлы сыртқы саясаттың табысты жүргізіліп отырғанын атап өтті.
Сербия президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың басшылығымен қазақ халқы жаңа жетістіктерге жететініне кәміл сенетінін жеткізді.
Сербияның сіздерден үйренері көп. Сізді және Қазақстан халқын үлгі тұтатынымды айтуға еш ұялмаймын. Елдеріміз арасындағы шынайы достық келешектегі қарым-қатынасымызға негіз болады. Біз бұл байланыстарды экономика, ауыл шаруашылығы, ақпараттық технология, жасанды интеллект, роботты техника және білім беру сияқты салаларда дамыта аламыз, – деді Александр Вучич.
Сондай-ақ Сербия Президенті қазақ және серб командалары қатысқан UAE SWAT Challenge-2026 халықаралық жарысын қызыға тамашалағанын айтып, Қазақстанның арнайы бөлімшелер қызметкерлерін даярлау тәжірибесін бөлісуге шақырды.
– Қазақстан бұл бағытта әлемде үздік екенін көрсетті. Біздің құрама кейбір жарыс түрлері бойынша жақсы өнер көрсетті, ал қазақ жігіттері мен қыздары бірде-бір сайыста сүрінген жоқ. Арнайы жасақ қызметкерлеріңіз ең жоғары деңгейде. Олар біздің сарбаздарды жаттықтырса тамаша болар еді. Сіздерді қауіпсіздік саласындағы керемет жетістіктеріңізбен тағы да құттықтаймын, – деді Вучич.
Осылайша, екі ел арасындағы ынтымақтастық тек экономика мен инвестицияға ғана емес, сонымен қатар қауіпсіздік, әскери даярлық және кәсіби тәжірибе алмасу салаларына да кеңейіп келеді.
