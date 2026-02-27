#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Саясат

Вучич арнайы жасақ қызметкерлерін даярлау тәжірибесін Сербияға енгізуді ұсынды

Сербия Президенті Александр Вучич 27 ақпанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесуде еліміздің экономикасының дамып келе жатқанын және көпвекторлы сыртқы саясаттың табысты жүргізіліп отырғанын атап өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 16:50 Сурет: akorda.kz
Сербия Президенті Александр Вучич 27 ақпанда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесуде еліміздің экономикасының дамып келе жатқанын және көпвекторлы сыртқы саясаттың табысты жүргізіліп отырғанын атап өтті.

Сербия президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың басшылығымен қазақ халқы жаңа жетістіктерге жететініне кәміл сенетінін жеткізді. 

Сербияның сіздерден үйренері көп. Сізді және Қазақстан халқын үлгі тұтатынымды айтуға еш ұялмаймын. Елдеріміз арасындағы шынайы достық келешектегі қарым-қатынасымызға негіз болады. Біз бұл байланыстарды экономика, ауыл шаруашылығы, ақпараттық технология, жасанды интеллект, роботты техника және білім беру сияқты салаларда дамыта аламыз, – деді Александр Вучич.

Сондай-ақ Сербия Президенті қазақ және серб командалары қатысқан UAE SWAT Challenge-2026 халықаралық жарысын қызыға тамашалағанын айтып, Қазақстанның арнайы бөлімшелер қызметкерлерін даярлау тәжірибесін бөлісуге шақырды.


– Қазақстан бұл бағытта әлемде үздік екенін көрсетті. Біздің құрама кейбір жарыс түрлері бойынша жақсы өнер көрсетті, ал қазақ жігіттері мен қыздары бірде-бір сайыста сүрінген жоқ. Арнайы жасақ қызметкерлеріңіз ең жоғары деңгейде. Олар біздің сарбаздарды жаттықтырса тамаша болар еді. Сіздерді қауіпсіздік саласындағы керемет жетістіктеріңізбен тағы да құттықтаймын, – деді Вучич.

Осылайша, екі ел арасындағы ынтымақтастық тек экономика мен инвестицияға ғана емес, сонымен қатар қауіпсіздік, әскери даярлық және кәсіби тәжірибе алмасу салаларына да кеңейіп келеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Александр Вучич ресми сапармен Астанаға келді
16:32, 26 ақпан 2026
Александр Вучич ресми сапармен Астанаға келді
Вучич Тоқаевты жақын арада Сербияға ресми сапарға шақырды
12:36, Бүгін
Вучич Тоқаевты жақын арада Сербияға ресми сапарға шақырды
Астана мен Белград арасындағы сауда-экономикалық байланыс жаңа деңгейге көтерілмек
16:43, Бүгін
Астана мен Белград арасындағы сауда-экономикалық байланыс жаңа деңгейге көтерілмек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
17:32, Бүгін
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
17:15, Бүгін
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
17:02, Бүгін
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
16:44, Бүгін
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: