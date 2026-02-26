Александр Вучич ресми сапармен Астанаға келді
ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлағандай:
"Сербия Президенті Александр Вучич Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев шақыруымен ресми сапармен келді. Аэропортта Сербия Президентін ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов қарсы алды".
Ресми сапар аясында екі ел басшылары жоғары деңгейде саяси диалогты нығайту, сауда-экономикалық байланыстарды кеңейту және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық мәселелерін талқылайды.
Сербия – Қазақстан үшін Балқан түбегінде сенімді және тығыз серіктес. 30 жылдық дипломатиялық қарым-қатынас барысында екі ел арасында құрмет, сенім және өзара тиімді серіктестік негізінде достық байланыстар орнатылған. Өткен жылы Қазақстан мен Сербия арасындағы тауар айналымы 7,6% өсіп, 107 млн доллардан асты.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін хабарланғандай, 2026 жылғы 26-27 ақпан күндері Александр Вучич ресми сапармен Астанаға келуі жоспарланған болатын.