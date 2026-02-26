#Референдум-2026
Саясат

Александр Вучич ресми сапармен Астанаға келді

2026 жылғы 26 ақпанда Сербия Президенті Александр Вучич ресми сапармен Қазақстанға келді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.02.2026 16:32 Сурет: primeminister.kz
2026 жылғы 26 ақпанда Сербия Президенті Александр Вучич ресми сапармен Қазақстанға келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі хабарлағандай:

"Сербия Президенті Александр Вучич Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев шақыруымен ресми сапармен келді. Аэропортта Сербия Президентін ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов қарсы алды".

Ресми сапар аясында екі ел басшылары жоғары деңгейде саяси диалогты нығайту, сауда-экономикалық байланыстарды кеңейту және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық мәселелерін талқылайды.

Сербия – Қазақстан үшін Балқан түбегінде сенімді және тығыз серіктес. 30 жылдық дипломатиялық қарым-қатынас барысында екі ел арасында құрмет, сенім және өзара тиімді серіктестік негізінде достық байланыстар орнатылған. Өткен жылы Қазақстан мен Сербия арасындағы тауар айналымы 7,6% өсіп, 107 млн доллардан асты.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін хабарланғандай, 2026 жылғы 26-27 ақпан күндері Александр Вучич ресми сапармен Астанаға келуі жоспарланған болатын.

Мемлекет басшысының шақыруымен Астанаға Сербия президенті ресми сапармен келеді
09:01, 25 ақпан 2026
Мемлекет басшысының шақыруымен Астанаға Сербия президенті ресми сапармен келеді
Того Республикасының Президенті Астанаға ресми сапармен келді
12:06, 28 қараша 2023
Того Республикасының Президенті Астанаға ресми сапармен келді
Ильхам Әлиев Қазақстанға ресми сапармен келді
14:10, 10 сәуір 2023
Ильхам Әлиев Қазақстанға ресми сапармен келді
