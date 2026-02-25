#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
496.85
585.54
6.49
Оқиғалар

Мемлекет басшысының шақыруымен Астанаға Сербия президенті ресми сапармен келеді

Астана, город Астана, столица Казахстана, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 09:01 Фото: unsplash
26-27 ақпан күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Сербия Президенті Александр Вучич Астанаға ресми сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 25 ақпанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Сапар аясында жоғары деңгейдегі келіссөздер өтеді.

Мемлекеттер басшылары қазақ-серб қарым-қатынасының қазіргі жай-күйі мен перспективасын талқылайды.

Саяси диалогты одан әрі нығайту, сауда-экономикалық байланыстар мен мәдени-гуманитарлық ықпалдастықты кеңейту мәселелеріне баса назар аударылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанаға ресми сапармен Иран президенті келеді
09:32, 08 желтоқсан 2025
Астанаға ресми сапармен Иран президенті келеді
Қазақстанға Финляндия президенті ресми сапармен келеді
09:00, 22 қазан 2025
Қазақстанға Финляндия президенті ресми сапармен келеді
Тоқаевтың шақыртуымен Мажарстан Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді
19:09, 30 қыркүйек 2025
Тоқаевтың шақыртуымен Мажарстан Президенті Қазақстанға ресми сапармен келеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Шымкенте хотят потратить почти два миллиарда тенге на футбол после приватизации "Ордабасы"
09:24, Бүгін
В Шымкенте хотят потратить почти два миллиарда тенге на футбол после приватизации "Ордабасы"
Глава Минспорта разъяснил, почему государство раскрыло зарплату Шайдорова
08:54, Бүгін
Глава Минспорта разъяснил, почему государство раскрыло зарплату Шайдорова
"Кайрат" избавился от молодых футболистов
08:27, Бүгін
"Кайрат" избавился от молодых футболистов
"Чтобы помнил меня": Пакьяо намерен нанести Мейвезеру первое поражение в карьере
07:47, Бүгін
"Чтобы помнил меня": Пакьяо намерен нанести Мейвезеру первое поражение в карьере
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: