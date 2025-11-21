#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Саясат

Түрікменстан президенті 24-25 қарашада Астанаға келеді

Сердар Бердімұхамедов, Астана, Түрікменстан президенті, 24-25 қараша, мемлекеттік сапар, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 18:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 24-25 қараша күндері Астанаға Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедов мемлекеттік сапармен келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сапар аясында тараптар жоғары деңгейде келіссөздер жүргізіп, Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту перспективасын талқылайды, делінген Ақорда баспасөз қызметінің 2025 жылғы 21 қарашадағы хабарламасында.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Армения премьер-министрі Никол Пашинян 20-21 қараша күндері Астанаға ресми сапармен келген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов Астанаға келді
10:11, 09 тамыз 2024
Түрікменстан Президенті Сердар Бердімұхамедов Астанаға келді
Тоқаев Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедовпен кездесті
17:03, 30 мамыр 2025
Тоқаев Түрікменстан президенті Сердар Бердімұхамедовпен кездесті
Түрікменстан президенті Тоқаевты мерейтойымен құттықтады
10:22, 17 мамыр 2023
Түрікменстан президенті Тоқаевты мерейтойымен құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: