#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511
602.72
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511
602.72
6.49
Қоғам

Мемлекет басшысы барлық өңірде Инклюзивті спорт орталығын салу тапсырмасын берді

Инклюзивті спорт орталығы, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 16:31 Сурет: akorda.kz
Қазақстан Президенті ерекше күтімді қажет ететін балалар мәселесіне ерекше мән берілетінін атап өтті.
"Кеше мен Астанадағы Инклюзивті спорт орталығында болдым. Мұндай орталықтарды еліміздің барлық өңірінде салу қажет", – деді Мемлекет басшысы.

Ол Үкіметке әкімдермен бірлесіп мәселені жан-жақты пысықтап, шұғыл шаралар қабылдауды тапсырды.

"Бұл орталықтардың тек елордада ғана болуы дұрыс емес, әрбір облыста салу керек. Бұл әкімдердің жұмысындағы олқылық деп айтуға болады", – деді Президент.

Сонымен қатар, Мемлекет басшысы әлеуметтік міндеттемелерге назар аударды. Биыл зейнетақы мен жәрдемақы төлеуге 5,9 триллион теңге бөлінгенін, ал келесі жылы бұл көрсеткіштің тағы 10 пайызға өсетінін жеткізді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент: Қазақстанда "Заң мен тәртіп" қағидаты орнығып, жаңа мәдениет қалыптасып келеді
16:35, Бүгін
Президент: Қазақстанда "Заң мен тәртіп" қағидаты орнығып, жаңа мәдениет қалыптасып келеді
Мемлекет басшысы "Швейцария – Қазақстан" парламенттік достық тобының мүшелерімен кездесті
11:57, 13 қазан 2025
Мемлекет басшысы "Швейцария – Қазақстан" парламенттік достық тобының мүшелерімен кездесті
Қазығұртта сирек кездесетін перу лалагүлі жайқалып тұр
14:58, 02 маусым 2023
Қазығұртта сирек кездесетін перу лалагүлі жайқалып тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: