Қоғам

Қазақстанда 2026 жылдан бастап отын жеткізуге шектеу қойылуы мүмкін

Қазақстанда 2026 жылдан бастап отын жеткізуге шектеу қойылуы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 18:43 Сурет: gov.kz
Мұнай базаларына есептеу құралдарын орнату – отынның «көкетен» айналымын болдырмаудың міндетті шарты. Бұл туралы 2025 жылғы 26 желтоқсанда Қазақстан Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Министрлік мұнай өнімдерін айналымға енгізу саласындағы заң талаптарын қатаң сақтаудың маңыздылығын нарық қатысушыларына еске салды.

"Нарықтың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында ведомство 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап есептеу құралдарымен (КПУ) жабдықталмаған мұнай базаларына отын жеткізуге шектеу енгізуді қарастырып отыр", - деп хабарлады Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі.

Ведомство бұл талаптың жаңа ереже еместігін атап өтті.

"Қазақстан Республикасының "Мұнай өнімдерінің өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу туралы» заңы бойынша өндірістік нысандарды, мұнай базалары мен жанар-жағармай құю станцияларын есептеу құралдарымен жабдықтау 2024 жылдан бастап міндеттелген. Базаларды цифрландыру – энергетикалық қауіпсіздіктің негізгі құралдарының бірі, ол ел бойынша нақты отын қорының бақылауын қамтамасыз етеді, жасанды тапшылық пен «көкетен» экспорт тәуекелін болдырмайды", - делінген хабарламада.

OilTrack мемлекеттік есеп жүйесінің (Qoldau.kz порталы) деректеріне сәйкес, қазіргі таңда елде 279 мұнай базасы тіркелген, оның 125-і толықтай цифрлық форматқа көшіп, деректерді нақты уақыт режимінде жіберіп отыр.

"Қалған нысандардың иелеріне заң талаптарына сай болу және үздіксіз жеткізуді қамтамасыз ету үшін жаңарту процесін жеделдету қажет", - деп атап өтті министрлік.

Энергетика министрлігі отынның көтерме нарығын "көкетен" айналымнан шығарудың соңғы тұтынушыларға әсер етпейтінін де сендірді.

"Қажетті жабдықпен қамтамасыз етілген адал мұнай базаларының қазіргі қуаттары ішкі нарықты толық қамтамасыз етуге жеткілікті. Елдегі жанар-жағармай қоры қажетті көлемде қалыптасқан, АЗС-қа жеткізу жағдайы тұрақты бақылауда, тапшылық тәуекелі жоқ", - деді министрлік.

Министрлік бизнес субъектілерін жаңа жылы заңды түрде тұрақты және ашық жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін нысандарын техникалық жабдықтауды аяқтауға шақырады.

Айдос Қали
