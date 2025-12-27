Мемлекетке миллиард теңгеден астам шығын келтірген күдікті Грузиядан экстрадицияланды
Күдікті 2023-2024 жылдары Алматыда коммерциялық құрылымды басқара отырып, адамдар тобының алдын ала сөз байласуы арқылы іс жүзінде жұмыстарды орындамай жалған шот-фактураларды жазу схемасын ұйымдастырған.
Заңсыз әрекеттер нәтижесінде мемлекетке шамамен 1,3 млрд теңге көлемінде салықты төлемеу түрінде залал келтірілген.
Қылмыс жасағаннан кейін күдікті жасырынып, оған халықаралық іздеу жарияланған.
2025 жылдың қыркүйегінде ол Грузияда ұсталып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының сұрауы бойынша отанына экстрадицияланды.
Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Айыпталған қылмысты жасағаны үшін мүлкі тәркіленіп, 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Айта кетейік, 2025 жылдың сәуір айында аталған қылмысқа сыбайлас бас бостандығынан айыруға сотталған болатын.