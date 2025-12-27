Қарағанды облысында тәртіп сақшысы түтінге тұншыққан бала мен зейнеткерді құтқарды
Жедел басқару орталығының камералары Дамир Оразалиннің түтінге тұншығып жатқан үйден кішкентай бала мен сал ауруына шалдыққан зейнеткерді құтқарған сәттерін тіркеген.
Оқиға кешкі уақытта көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде орын алған. Балкондағы қысқа тұйықталу салдарынан өрт тұтанып, қою түтін бүкіл подъезді жайлаған. Сол сәтте демалыста жүрген полиция қызметкері Дамир Оразалин досы Николай Тарасовпен бірге жақын маңда серуендеп жүріп, қауіпті жағдайды байқап қалады.
Еш ойланбастан олар үйге қарай жүгіріп, тұрғындарды құтқаруға кіріседі. Қауіп туралы ескерту үшін бірінші қабаттағы пәтерлердің терезелерін қағып, адамдарды тез арада сыртқа шығуға шақырған. Подъездің есігі ашылған бойда Оразалин тұрғындарды эвакуациялауды өзі қолына алған.
Бейнекадрларда полиция қызметкерінің алдымен кішкентай баланы қауіпсіз жерге алып шығып, кейін қайта кіріп, сал ауруына шалдыққан әжейді қолына көтеріп сыртқа алып шыққаны анық көрінеді. Ал оның досы Николай өрт шыққан пәтердің иесімен бірге терезелерді сындырып, өрт ошағына қар лақтырып, жалынның одан әрі өршуіне жол бермеуге тырысқан.