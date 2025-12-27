#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
504.6
594.27
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
504.6
594.27
6.48
Қоғам

Қарағанды облысында тәртіп сақшысы түтінге тұншыққан бала мен зейнеткерді құтқарды

Қарағанды облысында тәртіп сақшысы түтінге тұншыққан бала мен зейнеткерді құтқарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.12.2025 15:56 Сурет: polisia.kz
Қарағанды облысы Саран қаласында адам өмірін арашалап қалған нағыз ерлік сәті бейнебақылау камераларына түсіп қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жедел басқару орталығының камералары Дамир Оразалиннің түтінге тұншығып жатқан үйден кішкентай бала мен сал ауруына шалдыққан зейнеткерді құтқарған сәттерін тіркеген.

Оқиға кешкі уақытта көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде орын алған. Балкондағы қысқа тұйықталу салдарынан өрт тұтанып, қою түтін бүкіл подъезді жайлаған. Сол сәтте демалыста жүрген полиция қызметкері Дамир Оразалин досы Николай Тарасовпен бірге жақын маңда серуендеп жүріп, қауіпті жағдайды байқап қалады.

Еш ойланбастан олар үйге қарай жүгіріп, тұрғындарды құтқаруға кіріседі. Қауіп туралы ескерту үшін бірінші қабаттағы пәтерлердің терезелерін қағып, адамдарды тез арада сыртқа шығуға шақырған. Подъездің есігі ашылған бойда Оразалин тұрғындарды эвакуациялауды өзі қолына алған.

Бейнекадрларда полиция қызметкерінің алдымен кішкентай баланы қауіпсіз жерге алып шығып, кейін қайта кіріп, сал ауруына шалдыққан әжейді қолына көтеріп сыртқа алып шыққаны анық көрінеді. Ал оның досы Николай өрт шыққан пәтердің иесімен бірге терезелерді сындырып, өрт ошағына қар лақтырып, жалынның одан әрі өршуіне жол бермеуге тырысқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанадағы байссейндердің бірінде бала өмірін құтқару сәті бейнебақылау камерасына түсіп қалған
09:58, 07 тамыз 2023
Астанадағы байссейндердің бірінде бала өмірін құтқару сәті бейнебақылау камерасына түсіп қалған
Қостанайда ғимарат терезесін сындырған ер адамға 265 мың теңге төлеу міндеттелді
18:46, 27 қараша 2024
Қостанайда ғимарат терезесін сындырған ер адамға 265 мың теңге төлеу міндеттелді
Алматыда бойжеткенге жыныстық күш көрсетпек болған "батыр" 14 жастағы жасөспірім болып шықты
11:36, 10 қыркүйек 2025
Алматыда бойжеткенге жыныстық күш көрсетпек болған "батыр" 14 жастағы жасөспірім болып шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: