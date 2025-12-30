#Халық заңгері
Қоғам

Павлодар облысында полицейлер автокөлік иесінен каннабис тәркіледі

Павлодар облысында полицейлер автокөлік иесінен каннабис тәркіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 18:00 Сурет: polisia.kz
Павлодар облысында полицейлер автокөліктен 500 грамнан астам каннабис тәркіледі, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Павлодар облысының Железин ауданы аумағында Омбы - Майқапшағай автожолының 1100-шақырымында патрульдеу барысында Chevrolet Cobalt автокөлігі тоқтатылды.

Көлікті тексеру кезінде салонның артқы орындығынан өзіне тән иісі бар, сұр-жасыл түсті өсімдік тектес зат салынған пакет анықталды. Жедел әрекет еткен полиция қызметкерлері күмәнді затты бірден тәркілеп, тиісті рәсімдер жүргізді.

Сараптама қорытындысы бойынша тәркіленген заттың жалпы салмағы 500 грамнан асатын каннабис тектес есірткі заты екені расталды.

Тексеру барысында автокөлік салонында болған 49 жастағы жолаушы аталған есірткі затын жеке тұтыну мақсатында сақтағанын түсіндірді.

Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296-бабының 3-бөлігіне сәйкес, яғни есірткі құралдарын, психотроптық заттарды немесе олардың аналогтарын өткізу мақсатынсыз заңсыз сақтау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктіге қатысты процестік мәжбүрлеу шарасы ретінде келу міндеттемесі қолданылды.

Айдос Қали
Абай облысында полицейлер жолда тұрып қалған жүргізушіге көмек көрсетті
19:13, Бүгін
Абай облысында полицейлер жолда тұрып қалған жүргізушіге көмек көрсетті
Абай облысында полицейлер ауыл тұрғынынан гашиш тәркіледі
19:14, 13 тамыз 2024
Абай облысында полицейлер ауыл тұрғынынан гашиш тәркіледі
Қарағандыда полицейлер жекеменшік зоодүкеннен Қызыл кітапқа енген жануарды анықтады
20:23, 31 қаңтар 2025
Қарағандыда полицейлер жекеменшік зоодүкеннен Қызыл кітапқа енген жануарды анықтады
