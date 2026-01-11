#Халық заңгері
Қоғам

Павлодар облысында полиция қашпақ болған мас жүргізушіні қуып жетті

Павлодар облысында полиция қашпақ болған мас жүргізушіні қуып жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.01.2026 14:42 Сурет: polisia.kz
Павлодар облысында мас жүргізуші жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Шарбақты ауданында полицейлер патрульдеу кезінде күдікті әрекет жасап, жол қозғалысы ережесін бұзған көлікті байқаған. Заңды тоқтау талабына жүргізуші жауап бермей, жылдамдықты арттырып, қозғалысын жалғастырмақ болған.

Полиция қызметкерлері қуып жетіп, жолды бөгеп, мүмкін болатын жол-көлік оқиғаларының алдын алды. Нәтижесінде көлік тоқтатылып, жүргізуші ұсталды.

"Медициналық тексеру жүргізушінің мас күйде болғанын растады. Мас күйде көлік басқарғаны үшін жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сот шешімі бойынша құқық бұзушы 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды және 7 жылға көлік басқару құқығынан айырылды", - деді Шарбақты ауданы полиция қызметкерлері.

Айдос Қали
