Қоғам

Алматыда ер адам тұрғындарды қоғамдық орында электрошокермен қорқытқан

Алматыда қоғамдық орында электрошокер қолданған азамат жауапқа тартылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.01.2026 09:07 Сурет: polisia.kz
Алматыда қоғамдық орындарда электрошокерді қолдану арқылы айналасындағыларды үрейлендірген 34 жастағы қала тұрғыны жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Полиция қызметкерлері анықтағандай, ер адам электрошокерді адамдарға тікелей қолданбағанымен, оны түрлі заттарға пайдаланып, қауіп төндіретін жағдай жасап, өтіп бара жатқан азаматтардың қорқыныш сезімін тудырған. Бұл әрекет – қоғамдық тәртіпті бұзу ретінде тіркелді.

Аталған дерек бойынша ол ұсақ бұзақылық және арнайы құралдарды заңсыз қолдану фактілері бойынша жауапқа тартылды.

Мамандандырылған аудандық әкімшілік соттың шешімімен құқық бұзушы кінәлі деп танылып, 10 тәулікке қамауға алу жазасы тағайындалды.

Полиция өкілдері азаматтарға қауіп төндіретін немесе қорқыныш сезімін тудыратын кез келген әрекетке құқықтық тұрғыда қағидатты баға берілетінін атап өтті.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда пәтер тонаумен айналысқан күдіктілер қолға түсті: видео
10:31, Бүгін
Алматыда пәтер тонаумен айналысқан күдіктілер қолға түсті: видео
Алматыда қоғамдық орындарда түкірген 100-ден астам адамға айыппұл салынды
11:09, 23 қыркүйек 2023
Алматыда қоғамдық орындарда түкірген 100-ден астам адамға айыппұл салынды
Қызылордада қоғамдық орындарды ластаған тұрғындар айыппұл арқалады
18:15, 28 қараша 2024
Қызылордада қоғамдық орындарды ластаған тұрғындар айыппұл арқалады
