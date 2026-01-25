Алматыда ер адам тұрғындарды қоғамдық орында электрошокермен қорқытқан
Алматыда қоғамдық орындарда электрошокерді қолдану арқылы айналасындағыларды үрейлендірген 34 жастағы қала тұрғыны жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Полиция қызметкерлері анықтағандай, ер адам электрошокерді адамдарға тікелей қолданбағанымен, оны түрлі заттарға пайдаланып, қауіп төндіретін жағдай жасап, өтіп бара жатқан азаматтардың қорқыныш сезімін тудырған. Бұл әрекет – қоғамдық тәртіпті бұзу ретінде тіркелді.
Аталған дерек бойынша ол ұсақ бұзақылық және арнайы құралдарды заңсыз қолдану фактілері бойынша жауапқа тартылды.
Мамандандырылған аудандық әкімшілік соттың шешімімен құқық бұзушы кінәлі деп танылып, 10 тәулікке қамауға алу жазасы тағайындалды.
Полиция өкілдері азаматтарға қауіп төндіретін немесе қорқыныш сезімін тудыратын кез келген әрекетке құқықтық тұрғыда қағидатты баға берілетінін атап өтті.
