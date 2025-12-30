Абай облысында лаңкестік туралы жалған хабар берген азамат бас бостандығынан айырылды
Заңсыз иеленген ұялы телефонды пайдалана отырып, сотталған адам болжамды қауіптің нақты орнын және уақытын әдейі көрсеткен. Ол мұндай хабарламалардың құқық қорғау және арнайы қызметтердің ауқымды әрекет етуіне сондай-ақ халық арасында үрей туындауына әкеп соғатынын жақсы түсінген.
Жалған ақпараттың түсуіне байланысты шұғыл түрде полиция департаментінің, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің және түзеу мекемесі әкімшілігінің күштері жұмылдырылды. Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде хабарламаның көзі жедел анықталып, ондағы мәліметтердің шындыққа сәйкес келмейтіні толықтай жоққа шығарылды.
Қылмыстың барлық мән-жайын анықтауда тергеуші Әділжан Шакеровтың қағидатты әрі жоғары кәсіби ұстанымы шешуші рөл атқарды. Қысқа мерзім ішінде ол дәлелдемелердің толық кешенін жинады. Телефондар алынып, тексерілді, куәгерлер мен күдіктінің өзі жауапқа тартылды.
Хабарламаларда террорлық қауіп туралы тікелей мәлімдемелердің бар екенін растаған сот-психологиялық сараптама тағайындалды. Тергеу барысында ер адамның қасақана әрекет еткені, таратқан ақпараттың жалған екенін білгені, қоғамдық қауіпті салдардың туындайтынын алдын ала болжап сонымен қатар қоғамдық қауіпсіздікті және мемлекеттік органдардың қызметін қамтамасыз етудің белгіленген тәртібін өрескел бұзғаны анықталды.
Тергеу қорытындысы бойынша сотталғанның әрекеттері "Терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама беру" бабы бойынша сараланды. Сот қарауының нәтижесінде айыпталушыға 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.