Қоғам

Тоқаев Асаубаеваны шахматтың блиц түрінен әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады

Тоқаев Асаубаеваны шахматтың блиц түрінен әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.12.2025 23:16 Сурет: gov.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Бибісара Асаубаеваны шахматтың блиц түрінен әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Бибісара Асаубаева Қазақстаннан шыққан блицтен үш дүркін әлем чемпионы және майталман шебер ретінде дүниежүзілік шахмат тарихына енді.

Қазақстандық шахмат қауымдастығы мемлекетіміздің көк туын жаһандық аренада биік желбіреткен отандасымыздың жеңісін мақтан тұтады.

Бибісара Асаубаеваның халықаралық жарыстардағы айтулы жетістіктері мен ел шахматын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін оны ІІ дәрежелі "Барыс" орденімен марапаттау туралы шешім қабылдадым, - делінген құттықтауда.


Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Бибісара Асаубаеваны жеңістерімен құттықтады
09:55, 02 ақпан 2023
Тоқаев Бибісара Асаубаеваны жеңістерімен құттықтады
Геннадий Головкин қазақстандық боксшыларды әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады
10:02, 15 мамыр 2023
Геннадий Головкин қазақстандық боксшыларды әлем чемпионатындағы жеңісімен құттықтады
Бибісара Асаубаева блиц бойынша әлем чемпионы атағын қорғай алмады
17:20, 31 желтоқсан 2023
Бибісара Асаубаева блиц бойынша әлем чемпионы атағын қорғай алмады
