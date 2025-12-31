Алматыда тергеу изоляторына спирттік ішімдік өткізбек болған азамат ұсталды
Жаңа жыл қарсаңында Алматы қаласы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаменті №72 мекемесінің тергеу изоляторы жедел бөлім қызметкерлері режим және күзет бөлімімен бірлесіп, тұтқындағы күдіктіге 6 литр спирттік ішімдік өткізбекші болған әрекеттің жолын кесті.
Максим атты азамат ҚР ҚК-тің 194 бабы, 4-бөлімінің 2-тармағы бойынша, яғни аса ірі мөлшерде қорқытып алу фактісімен ұсталған күдіктіге судың шөлмегіне спиртті ішімдік құйып өткізбекші болған.
Аталған факт бейнебақылауға тіркеліп, тиісті шаралар қабылданды.
