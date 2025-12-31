#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Қоғам

Алматыда тергеу изоляторына спирттік ішімдік өткізбек болған азамат ұсталды

Жаңа жыл қарсаңында Алматы қаласы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаменті №72 мекемесінің тергеу изоляторы жедел бөлім қызметкерлері режим және күзет бөлімімен бірлесіп, тұтқындағы күдіктіге 6 литр спирттік ішімдік өткізбекші болған әрекеттің жолын кесті. , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 12:23 Сурет: ҚР ІІМ
Жаңа жыл қарсаңында Алматы қаласы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаменті №72 мекемесінің тергеу изоляторы жедел бөлім қызметкерлері режим және күзет бөлімімен бірлесіп, тұтқындағы күдіктіге 6 литр спирттік ішімдік өткізбекші болған әрекеттің жолын кесті.

Максим атты азамат ҚР ҚК-тің 194 бабы, 4-бөлімінің 2-тармағы бойынша, яғни аса ірі мөлшерде қорқытып алу фактісімен ұсталған күдіктіге судың шөлмегіне спиртті ішімдік құйып өткізбекші болған.

Аталған факт бейнебақылауға тіркеліп, тиісті шаралар қабылданды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыдағы тергеу изоляторында күдіктіге тыйым салынған зат жеткізбек болған азамат ұсталды
16:38, 30 шілде 2025
Алматыдағы тергеу изоляторында күдіктіге тыйым салынған зат жеткізбек болған азамат ұсталды
Алматыда тергеу изоляторына тыйым салынған затты өткізбек болған күдікті ұсталды
14:57, 28 шілде 2025
Алматыда тергеу изоляторына тыйым салынған затты өткізбек болған күдікті ұсталды
Алматыда тергеу изоляторындағы танысына есірткі өткізбек болған азамат анықталды
15:33, 01 наурыз 2024
Алматыда тергеу изоляторындағы танысына есірткі өткізбек болған азамат анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: