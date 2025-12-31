Жылдың алғашқы күніндегі қауіпті құбылыстар: 1 қаңтардағы ауа райынан не күтуге болады
Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК 2026 жылғы 1 қаңтарға Қазақстан бойынша синоптикалық жағдай және ауа райының қауіпті құбылыстары жөніндегі болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарияланған ақпаратқа сәйкес, еліміздің көп бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты қар жауып, боран соғады. Солтүстік-батыста қатты қар күтіледі, ал оңтүстік-батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыста жауын-шашын болады; әсіресе оңтүстік-шығыста қар аралас жауын-шашын күтілуде.
Сонымен қатар республика бойынша тұман, көктайғақ және желдің күшеюі болжанған.
Бұл ретте, 2026 жылғы қаңтар айына арналған ауа райы болжамын сілтемеге өту арқылы оқи аласыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript