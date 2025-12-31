#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда сәбилер өлімі тарихи ең төменгі деңгейге жетті

Сәбилер өлімі, Қазақстан, статистика, Ақмарал Әлназарова, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 19:32 Сурет: pixabay
ҚР денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Жаңа жыл қарсаңында қазақстандықтарға жүгініп, әлеуметтік желі арқылы үндеу жасады. Ол өткен жыл денсаулық сақтау жүйесі үшін нақты өзгерістер жылы болғанын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мемлекет басшысының қолдауымен медицина қызметкерлерін қорғауды күшейтуден бастап инфрақұрылымды жаңғыртуға және медициналық көмектің сапасын арттыруға дейін маңызды шешімдер қабылданды", - дейді сала министрі.

Сондай-ақ Әлназарова оның нәтижелері қазірдің өзінде байқалып отырғанын айтады:

  • жалпы кісі өлімі 2,6%-ға,
  • онкологиялық аурулардан болатын өлім - 6,3%-ға төмендеді,
  • сәбилер өлімі тарихи ең төменгі деңгейге — -18,7%-ға жетті,
  • 2025 жылы өмір сүру ұзақтығы 75,8 жасқа дейін өседі деп күтілуде.
"Қазақстан БҰҰ-ның Адами даму индексінде 7 орынға көтеріліп, 193 ел арасында 60-орынға ие болды. 2025 жылы МӘМС-ті жетілдіру туралы заң қабылданды, жаңа жылдан бастап 1 миллионға жуық адам қосымша медициналық көмекке қол жеткізе алады. Онкоскринингтер кепілдендірілген пакетке ауыстырылды, бұл сақтандырылмаған азаматтардың қамтуын кеңейтті", - дейді сала басшысы.

Дәрігерлерді құқықтық қорғау күшейтілді - зорлық-зомбылық жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.


"Біз алғашқы көмекті, ана мен бала денсаулығын сақтауды күшейттік, онкологиялық қызметті жаңғыртып, Орталық Азиядағы алғашқы Протондық терапия орталығын аштық, ауылдық денсаулық сақтауды дамытып, цифрлық шешімдер мен жасанды интеллектті белсенді енгізіп жатырмыз. Бұл қадамдардың барлығы — ең бастысы: әр азаматтың денсаулығы мен амандығы үшін", - дейді министр.

Бұған дейін өмір сүру сапасының көрсеткіштері бойынша Қазақстан ЭЫДҰ-ның көптеген елін басып озғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
