#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Қоғам

Теміртауда тұрғын үйдің кіреберісіндегі шыршаны өртеген тұрғын 10 тәулікке қамауға алынды

Теміртауда тұрғын үйдің кіреберісіндегі шыршаны өртеген тұрғын 10 тәулікке қамауға алынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.01.2026 12:02 Сурет: pexels
Теміртауда 33 жастағы ер адам жаңажылдық безендіруді қасақана бүлдіріп, көпқабатты тұрғын үйдің бір кіреберісінде шыршаны өртегені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 3 қаңтарда өңірдің полиция департаменті мәлімдеді. Теміртаудың қалалық әкімшілік соты оны 10 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы шешім шығарды.

Оқиғаға байланысты видео бұған дейін әлеуметтік желілерде тараған еді.

Тексеру барысында полиция қызметкерлері тәртіп бұзушының кім екенін анықтады. Ол сол үйдің тұрғыны болып шықты.

Іс материалдары сотқа жолданып, сот оны кінәлі деп тауып, жазаны тағайындады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Петропавлда әйелін ұрған тұрғын 25 тәулікке қамауға алынды
12:49, 28 қараша 2024
Петропавлда әйелін ұрған тұрғын 25 тәулікке қамауға алынды
Анасымен жанжалдасқан ақтөбелік тұрғын 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды
17:45, 16 қаңтар 2024
Анасымен жанжалдасқан ақтөбелік тұрғын 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды
Астанадағы тұрғын үйдің балконында дәрет сындырған тұрғын бес тәулікке қамалды
01:56, 01 желтоқсан 2023
Астанадағы тұрғын үйдің балконында дәрет сындырған тұрғын бес тәулікке қамалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: