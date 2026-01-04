Теміртауда тұрғын үйдің кіреберісіндегі шыршаны өртеген тұрғын 10 тәулікке қамауға алынды
Сурет: pexels
Теміртауда 33 жастағы ер адам жаңажылдық безендіруді қасақана бүлдіріп, көпқабатты тұрғын үйдің бір кіреберісінде шыршаны өртегені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 3 қаңтарда өңірдің полиция департаменті мәлімдеді. Теміртаудың қалалық әкімшілік соты оны 10 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы шешім шығарды.
Оқиғаға байланысты видео бұған дейін әлеуметтік желілерде тараған еді.
Тексеру барысында полиция қызметкерлері тәртіп бұзушының кім екенін анықтады. Ол сол үйдің тұрғыны болып шықты.
Іс материалдары сотқа жолданып, сот оны кінәлі деп тауып, жазаны тағайындады.
