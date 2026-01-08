#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
508.91
594.36
6.33
Қоғам

Теміртауда көпқабатты тұрғын үйдің шатыры опырылып түсті

Теміртауда көпқабатты тұрғын үйдің шатыры опырылып түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 19:30 Сурет: v.temirtau
Теміртауда көпқабатты тұрғын үйдің шатыры құлады. Оқиға орнынан видео әлеуметтік желілерде тарап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Kazinform-ның хабарлауынша, бұл тұрғын үй 1956 жылы пайдалануға берілген. Опырылған шатыр қазіргі уақытта бос тұрған пәтер үстінде болған, онда ешкім тұрмайды. Сол себептен оқиға барысында зардап шеккендер болған жоқ, бірақ шатырдың зақымдалуы көршілес пәтерлердегі тұрғындардың алаңдаушылығын тудырды.

Теміртау әкімішілігі түсіндіргендей, сараптама жүргізілмей жөндеуге кірісу мүмкін емес.

"Жөндеу жұмыстарын бастау үшін техникалық тексеру және жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу қажет. Тексеруден кейін, егер үй апатты деп танылмаса, жөндеу жұмыстары жүргізілу мүмкіндігі қарастырылады", - деп хабарлады қала әкімдігі.

Мамандарға құрылыс конструкцияларының нақты жағдайын, тозу дәрежесін және ғимаратты ары қарай пайдалану кезінде болуы мүмкін тәуекелдерді бағалау тапсырылған. Осы деректер негізінде ғана келесі әрекеттер туралы шешім қабылданады.

Тексеруден кейін үйге ресми мәртебе беріледі. Егер ғимарат апатты деп танылмаса, билік қалпына келтіру жұмыстарын, оның ішінде шатырды жөндеу мүмкіндігін қарастырады. Шешімдер қолданыстағы заңнама аясында қабылданады.

Қазіргі уақытта тұрғындар сараптама қорытындысын күтіп отыр. Кейін сол бойынша үйдің тағдыры мен оның ары қарай қауіпсіз пайдаланылуы анықталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қызылордада екі адамды өлтірді деген күдікпен көршісі ұсталды
22:20, 08 қаңтар 2026
Қызылордада екі адамды өлтірді деген күдікпен көршісі ұсталды
Петропавлда көпқабатты үйдің шатыры опырылып түсті
17:20, 28 қаңтар 2024
Петропавлда көпқабатты үйдің шатыры опырылып түсті
Семейде бес қабатты үйдің шатыры опырылып түсті
14:35, 27 мамыр 2024
Семейде бес қабатты үйдің шатыры опырылып түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: