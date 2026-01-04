#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Қоғам

Денсаулық сақтау министрлігі арзан вакциналарды сатып алып жатқаны рас па

Денсаулық сақтау министрлігі арзан вакциналарды сатып алып жатқаны рас па, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.01.2026 17:00 Сурет: Zakon.kz
Денсаулық сақтау министрлігі әлеуметтік желілерде таралып жатқан балалардың ауруына себеп болады деген "арзан вакциналарды сатып алу" туралы ақпараттың шындыққа сәйкес келмейтінін және жалған екенін ресми түрде мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған мәлімдемелер "Әңгіме бар" подкастында журналист Айнұр Асанбердімен болған сұхбатта Нархоз университетінің профессоры ретінде таныстырылған Күлзада Абенованың айтқан пікірлеріне қатысты.

Айта кету қажет, Қазақстан Республикасында Ұлттық профилактикалық егулер күнтізбесі аясында қолданылатын барлық вакцина көпсатылы халықаралық және ұлттық сараптамадан өтеді, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) талаптарына және ұлттық заңнамаға сәйкес тіркеуден өтіп, қолдануға рұқсат алады.

Вакциналарды сатып алу «арзандық» қағидаты бойынша емес, сапа, қауіпсіздік және тиімділік көрсеткіштеріне ғана негізделе отырып жүзеге асырылады. Сатып алу барысында келесі талаптар ескеріледі:

  • ДДҰ-ның квалификация алды өтуі немесе қатаң реттеуші бақылауы бар елдерде тіркелуі;
  • клиникалық зерттеулердің нәтижелері;
  • өндірістік тиісті практика (GMP) халықаралық стандарттарына сәйкестігі;
  • тіркеуден кейінгі қауіпсіздік мониторингінің деректері.

Вакциналар "балаларда ауру туындатады" деген мәлімдемелердің ешқандай ғылыми дәлелі жоқ және көпжылдық халықаралық бақылау деректеріне қайшы келеді. Керісінше, вакцинация қауіпті жұқпалы аурулардан болатын сырқаттанушылық пен өлім-жітімді едәуір төмендетуге, мыңдаған ауыр асқыну мен өлім жағдайларының алдын алуға мүмкіндік берді.

Кейінгі 34 жылда Ұлттық иммундау саясатының арқасында эпидемиялық паротитпен сырқаттану деңгейі 100 еседен көп төмендеді (1990 жылғы 12 194 жағдайдан 2024 жылы 118 жағдайға дейін), вирусты А гепатиті 32 еседен аса (1990 жылғы 73 962 жағдайдан 2024 жылы 2 289 жағдайға дейін), ал вирусты В гепатиті 92 есеге (1990 жылғы 5 287 жағдайдан 2024 жылы 57 жағдайға дейін) азайды.

Вакцинацияның арқасында балалар арасында қызылшамен сырқаттану 90%-дан көп, ал қызамық пен паротит 95%-ға төмендеді. Полиомиелит 1996 жылдан, дифтерия 2009 жылдан бері тіркелмеген. Бұл деректер ұлттық иммундау бағдарламасының тиімділігін айқын дәлелдейді.

Министрлік медициналық білімі мен тиісті кәсіби құзыреті жоқ тұлғалардың мұндай мәлімдемелерді таратуы ата-аналардың денсаулық сақтау жүйесіне деген сенімді әлсірететінін және балалардың денсаулығына нақты қауіп төндіруі мүмкін екенін атап көрсетеді.

Қазақстанда фармакологиялық қадағалау және жағымсыз реакцияларды мониторингтеу жүйесі жұмыс істейді. Оның аясында әрбір тіркелген жағымсыз жағдай мамандар тарапынан мұқият талданады. Қауіп анықталған жағдайда қолданыстағы заңнамаға сәйкес жедел шаралар қабылданады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне, дәрігерлердің ұсынымдарына және дәлелді медицина деректеріне сенуге, балалардың денсаулығына жауапкершілікпен қарауға шақырады. Сондай-ақ жалған ақпарат таратқаны үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік көзделген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан Ресейге тауардың 106 түрін экспорттамайтыны рас па? Сауда министрлігі түсінік берді
22:34, 19 қазан 2023
Қазақстан Ресейге тауардың 106 түрін экспорттамайтыны рас па? Сауда министрлігі түсінік берді
Қазақстаннан Түркіменстанға жеткізілген еттен бруцеллез табылғаны рас па
20:22, 17 тамыз 2025
Қазақстаннан Түркіменстанға жеткізілген еттен бруцеллез табылғаны рас па
Жұмыс істеп тұрған тоғыз банктің таратылатыны рас па – Қаржы нарығын реттеу агенттігі түсініктеме берді
18:29, 25 шілде 2023
Жұмыс істеп тұрған тоғыз банктің таратылатыны рас па – Қаржы нарығын реттеу агенттігі түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: