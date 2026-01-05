Тұрғын үй, пәтер, 5 автокөлік пен мейрамхана: Қазақстанда 1,88 млрд теңгені жылыстату схемасы ашылды
Фото: Zakon.kz
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 6 қаңтарда ҚМА баспасөз қызметі мәлімдеді.
"Бір жыл бойы кәсіби ақша жылыстатушылар тобы Binance платформасында цифрлық активтерді айырбастау операцияларын жүргізген. Криптоәмияндар арқылы өткен жалпы айналым 1,88 млрд теңгеден асты",- делінген ақпаратта.
Ведомство атап өткендей, күдіктілер Telegram-арналар арқылы есірткі сатудан түскен 603 млн теңгені заңдастырған.
"Схемада шетел азаматтарының атына тіркелген дроп-карталардың ұйымдасқан желісі пайдаланылған. Қылмыстық жолмен алынған табысқа күдіктілер тұрғын үй, пәтер, 5 автокөлік сатып алып, сондай-ақ отбасылық мейрамхана салған. Соттың санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды".ҚР ҚМА баспасөз қызметі
Схемада шетел азаматтарының атына тіркелген дроп-карталардың ұйымдасқан желісі пайдаланылған. Қылмыстық жолмен алынған табысқа күдіктілер тұрғын үй, пәтер, 5 автокөлік сатып алып, сондай-ақ отбасылық мейрамхана салған. Соттың санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды.
Қылмыстық іс сотқа жолданып, екі күдікті қамауға алынды.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Бұған дейін Астана әкімдігі елордалық тұрғын үй кешендеріне тексеру жүргізе бастағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript