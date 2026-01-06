Есірткі мен қару, валюта: ҰҚК шекарада анықталған бірқатар бұзушылықтарды ашты
ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті бүгін, 2026 жылғы 6 қаңтарда Шекара қызметінің өткен жылғы іс-қимыл нәтижелері туралы деректерді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҰҚК Шекара қызметі 2025 жылы құзыретті органдармен өзара іс- қимыл жасай отырып, Мемлекеттік шекараны қорғау мен күзетуді қамтамасыз ету шеңберінде:
- Шекара кеңістігінде ҚР заңнамасын бұзған 52 мыңнан астам адамды жауапқа тартты.
- Тауарлар мен жүктердің мемлекеттік шекара арқылы заңсыз қозғалысының 17 541 фактісінің алдын алды, оның ішінде:
- есірткі заттары – 344 факті (1,5 тоннадан жоғары);
- қару мен оқ-дәрілер – 847 факті;
- діни әдебиеттер – 315 факті;
- жанар-жағармай материалдары – 5 900 факті;
- халық тұтынатын тауарлар – 8 083 факті;
- валюталар – 2 052 факті.
Каспий теңізінің су айдынында 607 браконьерлік фактінің жолын кесті, нәтижесінде:
- жүзу құралдары – 226 бірлік;
- браконьерлік аулау құралдары – 580 км тор;
- бекіре тұқымдас балық түрлері – 2 376 дана;
- қара балық түрлері – 7 193 дана;
- итбалықтар – 24 дана.
"Алдын алған залалдың жалпы сомасы 75 млрд теңгеден астамды құрады",- делінген ақпаратта.
Сондай-ақ, жыл бойында ҰҚК Шекара қызметі Қазақстанның құқық қорғау органдарымен және шетелдік серіктестерімен өзара іс-қимыл жасап, келесі шараларға қатысты.
- 48 шекаралық,
- 2 ведомствоаралық (есірткінің заңсыз айналымы мен заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл),
- 5 халықаралық операцияға (ШЫҰ, Шекара әскерлері қолбасшыларының кеңесі, Каспий теңізінің су айдынындағы заңсыз іс-әрекеттерді тоқтату шеңберінде).
