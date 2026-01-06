#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Қоғам

Алматылық құтқарушылар Рождество кезінде қауіпсіздікті күшейтті

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 16:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматыда 6 қаңтардан 7 қаңтарға қараған түні қала аумағындағы 13 нысанда құтқарушылар мен өрт сөндірушілер кезекшілік етеді. Бұл туралы қалалық ТЖ басқармасы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті Мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бастығының орынбасары Еркебұлан Жұматаев ТЖД қызметкерлері барлық нысанды алдын ала тексеріп шығып, нұсқаулық жұмыстарын жүргізгенін мәлімдеді.

Әр аудандық бөлімше өз аумағында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, адам көп жиналатын жерлерде тәртіп пен қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылауда ұстайды.

Департамент азаматтарды діни рәсім өтетін нысандарды аралау кезінде қауіпсіздікті барынша сақтауға шақырады:

  • ашық от қолданылатын шам ұстағыштарды, шамдар мен басқа да құралдарды жанбайтындай етіп, орнықты күйде орнату;
  • ашық отты әрлеу материалдарынан, интерьерден, киім-кешек пен жанғыш заттардан кемінде 0,5 метрдей аулақ пайдалану;
  • шыны колбалары зақымдалған шамдарды қолданбау және оларды жанғыш сұйықтықтарды пайдаланбай құю;
  • ғибадат залының сыйымдылығын олардың ауданы мен эвакуациялау жолдарының өткізу қабілетін ескере отырып шектеу;
  • қарсы бағыттағы адамдар ағыны қиылыспайтындай етіп келушілердің қозғалысын ұйымдастыру.

Православие дінін ұстанатын христиандар жыл сайын 7 қаңтарда басты шіркеулік мереке – Иса Мәсіхтің Рождествосын атап өтеді. 2026 жылы бұл мейрам сәрсенбі күніне сәйкес келеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
ТЖМ құтқарушылары бір тәулікте 800-ден астам адамды құтқарған
17:19, 14 желтоқсан 2023
ТЖМ құтқарушылары бір тәулікте 800-ден астам адамды құтқарған
Шымкентте аттракциондар саябағында өрт шықты
09:49, 07 маусым 2024
Шымкентте аттракциондар саябағында өрт шықты
Алтайда құтқарушылар өрт кезінде 6 адамды эвакуациялады
12:24, 15 қаңтар 2023
Алтайда құтқарушылар өрт кезінде 6 адамды эвакуациялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: