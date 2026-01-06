ҰБТ-2026 байқау сынағына қатысушыларға дресс-кодқа қатысты мәлімет ұсынылды
ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Ұлттық тестілеу орталығы (ҰТО) 2026 жылғы 6 қаңтарда Ұлттық бірыңғай тестілеуге (ҰБТ) қатысушыларға дресс‑код бойынша маңызды нұсқаулықпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оларға ҰБТ-ға қалай киініп келу керектігі көрсетілді.
"Тестіленушілердің тәртіптілігін қамтамасыз ету мақсатында ресми үлгідегі киіммен келу ұсынылады. Бұл ретте ҰБТ-ға міндетті түрде мектеп формасында келу талап етілмейді, алайда киім қатаң, ұқыпты және жалпыға ортақ әдеп нормаларына сай болуы тиіс", делінген Ұлттық тестілеу орталығының хабарламасында.
Бұған дейін ҰБТ-2026 байқау сынағына қатысушыларға арналған жағымды жаңалық жарияланған.
