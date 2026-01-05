ҰБТ-2026 сынағына қатысушыларға жағымды жаңалық жеткізілді
Сурет: Ұлттық тестілеу орталығы
Қазақстанда Ұлттық бірыңғай тестілеу (ҰБТ) дайындығына арналған онлайн байқау сынағы жаңартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бүгін, 2026 жылы 5 қаңтарда ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Ұлттық тестілеу орталығы осындай тамаша жаңалықпен бөлісті:
"Достар, ҰБТ-ға дайындыққа арналған онлайн байқау жаңартылғанын хабарлаймыз. Ақылы байқау сынағын app.testcenter.kz сайтында тапсыруға болады".
Ол үшін мыналар қажет:
- app.testcenter.kz сайтында тіркеліп, Жеке кабинетіңізге кіріңіз;
- "Байқау сынағы" бөлімін таңдаңыз;
- ары қарай "ҰБТ байқау сынағын" және "ONLINE байқау сынағын" таңдаңыз;
- "Тестілеу мүмкіндігін сатып ал" батырмасын басып, офертамен танысып, төлем жасаңыз.
Бұған дейін қаңтардағы ҰБТ-ға қанша абитуриент өтініш білдіргенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript