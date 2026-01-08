#Халық заңгері
Қоғам

Жетісу облысының тұрғынынан заңсыз қару тәркіленді

Жетісу облысының тұрғынынан заңсыз қару тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 20:42 Сурет: polisia.kz
Жетісу облысында жүргізілген профилактикалық іс-шаралар барысында аңшылық және қару айналымы саласындағы өрескел заңбұзушылықтар анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Сарқан ауданында табиғат қорғау полициясы мен Жетісу облысы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасы қызметкерлерінің бірлескен рейді кезінде заңсыз аңшылық фактісі тіркелді.

Сонымен қатар 38 жастағы жергілікті тұрғын өзіне тиесілі аңшылық тегіс ұңғылы қаруды танысына аң аулау үшін бергені анықталды. Полицияның хабарлауынша, қаруды үшінші тұлғаға беру – қоғамдық қауіпсіздікке тікелей қатер төндіретін, заңмен қатаң тыйым салынған әрекет.

Ал Ақсу ауданында полиция қызметкерлері аңшылықпен айналысқан азаматты ұстады. Тексеру барысында оның заңсыз сақталған 12 калибрлі бір ауызды ИЖ-18Е мылтығы анықталып, заттай айғақ ретінде тәркіленді.

Сурет: polisia.kz

Аталған фактілер бойынша кінәлі тұлғалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылды.

Айдос Қали
Алматыда базардың жабылуы мен көлік торабының құрылысына байланысты сегіз автобус бағыты өзгереді
21:20, 08 қаңтар 2026
Алматыда базардың жабылуы мен көлік торабының құрылысына байланысты сегіз автобус бағыты өзгереді
Шығыс Қазақстан облысының тұрғынынан заңсыз қару тәркіленді
10:07, 07 қазан 2023
Шығыс Қазақстан облысының тұрғынынан заңсыз қару тәркіленді
Жетісу облысының тұрғынынан заңсыз ауланған 100 келі балық тәркіленді
09:00, 28 мамыр 2023
Жетісу облысының тұрғынынан заңсыз ауланған 100 келі балық тәркіленді
