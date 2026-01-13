Жетісу облысында ер адам дүкеннен бірнеше қорап шоколад ұрлаған
Ескелді ауданының полиция қызметкерлері Mercі шоколадының төрт қорабын ұрлады деген күдікпен 49 жастағы тұрғынды ұстады.
Оқиға Жаңа жыл мерекесіне дейін, Ескелді ауданына қарасты Бақтыбай ауылындағы дүкендердің бірінде болған. Тергеу барысында белгілі болғандай, күдікті күндізгі уақытта ауылға ескі танысын іздеп келген, алайда кездесу жүзеге аспаған. Талдықорғанға қайтар алдында ол ауылдың дүкенге кірген.
Дүкен ішінде сатып алушылар көп болған сәтті пайдаланған ер адам жоғарғы сөреде тұрған шоколадтарға назар аударып, айналасындағыларға білдіртпей төрт қорап Mercі шоколадын жасырын ұрлап, дүкеннен шығып кеткен.
Күдікті анықталып, аталған азамат өз кінәсін мойындап отыр.
Қазіргі уақытта аталған факті бойынша тергеу әрекеттері жалғасуда. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, ұрлық жасағаны үшін қатаң жауапкершілік көзделген.