Қоғам

Алматыда базардың жабылуы мен көлік торабының құрылысына байланысты сегіз автобус бағыты өзгереді

Алматыда базардың жабылуы мен көлік торабының құрылысына байланысты сегіз автобус бағыты өзгереді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 21:20 Сурет: Zakon.kz
Алматыда "Барлық" базарының жабылуына және көлік торабының құрылысына байланысты 9 қаңтардан бастап бірнеше бағыттың қозғалыс сызбалары уақытша өзгереді, деп хабарлайды Zakon.kz Алматы көлік холдингіне сілтеме жасап.

№15

Оңтүстік бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).

Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытында, әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

№47

Оңтүстік бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).

Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

№55

Оңтүстік бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).

Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

№95

Шығыс бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).

Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

№102

Оңтүстік бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).

Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

№112

Шығыс бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).

Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

№128

Шығыс бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).

Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;

№246

Оңтүстік бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).

Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда фильм түсіріліміне байланысты бірнеше автобустың бағыты өзгереді
14:09, 04 ақпан 2023
Алматыда фильм түсіріліміне байланысты бірнеше автобустың бағыты өзгереді
Алматыда 1 қыркүйектен бастап Сейфуллин даңғылында көлік қозғалысы уақытша шектеледі
19:17, 31 тамыз 2023
Алматыда 1 қыркүйектен бастап Сейфуллин даңғылында көлік қозғалысы уақытша шектеледі
Алматыда троллейбустардың жүру бағыты уақытша өзгереді
00:01, 01 шілде 2023
Алматыда троллейбустардың жүру бағыты уақытша өзгереді
