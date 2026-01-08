Алматыда базардың жабылуы мен көлік торабының құрылысына байланысты сегіз автобус бағыты өзгереді
№15
Оңтүстік бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытында, әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№47
Оңтүстік бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№55
Оңтүстік бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№95
Шығыс бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№102
Оңтүстік бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№112
Шығыс бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№128
Шығыс бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады;
№246
Оңтүстік бағытта: Райымбек д. – Алтын Орда к. – соңғы аялдама «Барлық базарына» ауыстырылды (бұрынғы орнынан 130 метр оңтүстікке қарай).
Кері бағытта: қозғалыс жаңартылған «Барлық базары» аялдамасынан басталып, Алтын Орда к. – Райымбек д. бағытымен әрі қарай сызба бойынша жүзеге асырылады.