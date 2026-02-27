Алматының бір ауданында автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 1 наурыздан бастап Алматы қаласындағы Нұркент шағынауданында №84А автобус бағытының қозғалыс сызбасына өзгерістер енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 27 ақпанда қалалық көлік холдингінің Telegram-арнасында жарияланған мәлімдемеде айтылды.
Мәліметке сәйкес, маршрут "Алматы Арена" аялдамасынан "Халыққа қызмет көрсету орталығы" (ХҚКО) аялдамасына дейін ұзартылады.
"Бағыттың соңғы аялдамасы өзгеріссіз қалады", – деп нақтылады мамандар.
Сондай-ақ Алматыда 26 ақпаннан бастап №221 автобус бағытының қозғалыс сызбасы да өзгергені белгілі болды.
