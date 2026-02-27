#Референдум-2026
Қоғам

Алматының бір ауданында автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді

2026 жылғы 1 наурыздан бастап Алматы қаласындағы Нұркент шағынауданында №84А автобус бағытының қозғалыс сызбасына өзгерістер енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 27 ақпанда қалалық көлік холдингінің Telegram-арнасында жарияланған мәлімдемеде айтылды.

Мәліметке сәйкес, маршрут "Алматы Арена" аялдамасынан "Халыққа қызмет көрсету орталығы" (ХҚКО) аялдамасына дейін ұзартылады.

"Бағыттың соңғы аялдамасы өзгеріссіз қалады", – деп нақтылады мамандар.

Сондай-ақ Алматыда 26 ақпаннан бастап №221 автобус бағытының қозғалыс сызбасы да өзгергені белгілі болды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
