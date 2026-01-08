#Халық заңгері
Қоғам

Алматы зообағы пайдаланылған жаңажылдық тірі шыршаларды қабылдап жатыр

Алматы зообағы пайдаланылған жаңажылдық тірі шыршаларды қабылдап жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 21:44 Сурет: pixabay
Алматы хайуанаттар бағы пайдаланылған табиғи жаңажылдық шыршаларды қабылдауға арналған экологиялық акцияны бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа жыл мерекелері аяқталғаннан кейін қала тұрғындары тірі шыршаларды қоқысқа тастамай, оларды Алматы хайуанаттар бағына тапсыра алады. Қабылданған ағаштар жануарлар қоршауына қойылып, олардың тіршілік ортасын байыту мақсатында пайдаланылады.

"Шыршалар бұғы, елік, қодас, қабан және басқа да жануарлардың қоршауында қолданылады. Жануарлар жаңа заттарға ерекше қызығушылық танытып, шыршаларды иіскеп, дәмін татып, тартып, секіріп, бұтағына сүйкеніп, қабығымен ойнайды. Бұл олардың қимыл-қозғалысын арттырып, күйзелісті азайтып, күнделікті тіршілігін әрлендіре түседі. Аталған акция экологиялық шара ғана емес, бұл адамдарды табиғатқа жанашырлықпен қарауға, саналы тұтынуға шақыратын тағылымды бастама", - делінген хабарламада.

Шыршаларды қабылдау орны:

Алматы хайуанаттар бағының қызметтік кіреберісі, Алматы қаласы, Орманов көшесі, 64

Қабылдау мерзімі: 8-18 қаңтар

Тек табиғи, тірі шыршалар қабылданады.

Байланыс телефоны: 8 (701) 676-85-85

Алматы зоологиялық паркі қала тұрғындары мен қонақтарын акцияға қатысуға, жануарлар мен қоршаған ортаны қорғауға үлес қосуға шақырды.

Айдос Қали
