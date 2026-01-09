#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Қоғам

Ақтөбеде көктайғақ: Екі тәулікте жүзден аса адам дәрігерге қаралған

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 10:24 Фото: Zakon.kz
Ақтөбеде тайғақтан тайып жығылып, ауруханаға түскендер көбейген. Айналдырған екі тәулік ішінде сүйегі сынып, қол-аяғы шыққан жүзден аса адам дәрігерлер көмегіне жүгініпті. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Қазір облыстық аурухананың қабылдау бөлімінде тыным жоқ. Сүйегі бірнеше жерден сынған ауыр науқастармен бастан жарақат алғандарды ғана жатқызамыз дейді дәрігерлер. КТК дерегіне сүйенсек, соңғы екі күнде бұл өңірде күн жылынып кетіп, артынша аяз тұрып, даланы көк мұзға айналдырған. Әсіресе жаяу жүретін жолақтардың өзі қауіпті.

"Бізге 166 адам түсті осы көк мұз тайғақтан. Жаңағы даланың ауа райын көріп тұрсыңдар, содан 166 адам түсті. Көбісінің жарақаттары иық жарақаттары, тобық жарақаттары, сосын ми шайқалу сотресеине деп аталады. Солар қаралды. Қазір амбулаторный емге жіберілді. Оның ішіндегісі 7 адам жатқызылды". Бағлан Рақметов, Ақтөбе қаласының №1 көпсалалы аурухана дәрігері:

Коммуналдық мекеме тәулік бойы қала жолдары мен тротуарларды тазартуға кіріскен. Олар екі аусым бойынша жолды көк мұздан тазартпақ.

"Тайғақ жерге интертті материал, құмсыз тұз сеуіп жатыр, орталық көшелерге. Шеткі көшелерді, 9 участок бар, санитар тазалау бойынша сол тоғыз участокте күні-күні жұмыс жүргізілуде. Ауа райының қолайсыздығы, қар жауды. Қар жауғаннан кейін бәрін ерітіп, артынан қатып жатыр. Көп учаске, жаяу жүргіншілер жолы тайғақ болып тұр". Мирас Әжібаев, "Астана" ауданы әкімдігінің бөлім басшысы:

Бұған дейін медицина саласына бөлінген қаржы үш есе өскенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде екі көлік соқтығысып, 8 адам ауруханаға түсті
22:07, 13 наурыз 2024
Ақтөбеде екі көлік соқтығысып, 8 адам ауруханаға түсті
Ақтөбеде жеті баланың басынан күн өтіп, екеуі ауруханаға жатқызылды
19:46, 11 шілде 2023
Ақтөбеде жеті баланың басынан күн өтіп, екеуі ауруханаға жатқызылды
Ақтөбеде тапсырыспен тамақ алдырған 8 адам жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты
09:19, 21 тамыз 2025
Ақтөбеде тапсырыспен тамақ алдырған 8 адам жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: