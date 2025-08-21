#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
538.33
626.99
6.71
Қоғам

Ақтөбеде тапсырыспен тамақ алдырған 8 адам жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты

Ақтөбеде тапсырыспен тамақ алдырған 8 адам жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 09:19 Сурет: pixabay
Ақтөбеде сегіз адам суши жеп уланып, ауруханаға түсті. Жапон асханасының дәмін татқан екі адам жансақтау бөлімінде жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

KTK таратқан ақпаратқа сүйенсек, барлығы сушиді бір жерден тапсырыспен алдыртқан.

Белгілі болғандай, суши жеген ақтөбеліктердің алдымен қызуы көтеріліп, құсып, ақырында жедел жәрдем шақыруға мәжбүр болған. Уланғандардың екеуі — бала. Дәрігерлер науқастардың жағдайы жақсарып келе жатқанын айтады. Ал санитар мамандар тапсырыс қабылдаған қоғамдық тамақтану орнын тексеріп жатыр. Олар уақытша жұмысын тоқтатып қойған. Мамандар күн ыстықта суши секілді тез бұзылатын астан сақ болған жөн деп отыр.

"Қазір екі бала, төрт ересек жатыр. Оның ішінде екі ересек жансақтау бөліміне түсті. Қазіргі жағдайы қанағаттанарлық, емделіп жатыр. Сегіз науқас үйіне тапсырыспен жапон асханасынан суши алдырған".Жансәуле Дәулетова, Ақтөбе облысы жұқпалы аурулар ауруханасы бас дәрігерінің орынбасары

Бұған дейін Ақмола облысында екі балаға жай түсті, бірі оқиға орнында көз жұмғандығы хабарланған болатын. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Түнде Алматы тауларында адасып қалған 18 жастағы турист құтқарылды
Қоғам
13:11, Бүгін
Түнде Алматы тауларында адасып қалған 18 жастағы турист құтқарылды
Ақтаудың бас жоспары өзгерді
Қоғам
12:49, Бүгін
Ақтаудың бас жоспары өзгерді
Қарасора алқабы, мефедрон, марихуана: Қазақстанда бір апта ішінде есірткі айналымының 7 фактісі тіркелді
Қоғам
12:34, Бүгін
Қарасора алқабы, мефедрон, марихуана: Қазақстанда бір апта ішінде есірткі айналымының 7 фактісі тіркелді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: