Ақтөбеде тапсырыспен тамақ алдырған 8 адам жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты
Ақтөбеде сегіз адам суши жеп уланып, ауруханаға түсті. Жапон асханасының дәмін татқан екі адам жансақтау бөлімінде жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
KTK таратқан ақпаратқа сүйенсек, барлығы сушиді бір жерден тапсырыспен алдыртқан.
Белгілі болғандай, суши жеген ақтөбеліктердің алдымен қызуы көтеріліп, құсып, ақырында жедел жәрдем шақыруға мәжбүр болған. Уланғандардың екеуі — бала. Дәрігерлер науқастардың жағдайы жақсарып келе жатқанын айтады. Ал санитар мамандар тапсырыс қабылдаған қоғамдық тамақтану орнын тексеріп жатыр. Олар уақытша жұмысын тоқтатып қойған. Мамандар күн ыстықта суши секілді тез бұзылатын астан сақ болған жөн деп отыр.
"Қазір екі бала, төрт ересек жатыр. Оның ішінде екі ересек жансақтау бөліміне түсті. Қазіргі жағдайы қанағаттанарлық, емделіп жатыр. Сегіз науқас үйіне тапсырыспен жапон асханасынан суши алдырған".Жансәуле Дәулетова, Ақтөбе облысы жұқпалы аурулар ауруханасы бас дәрігерінің орынбасары
Бұған дейін Ақмола облысында екі балаға жай түсті, бірі оқиға орнында көз жұмғандығы хабарланған болатын.
