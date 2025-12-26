#Халық заңгері
Қоғам

Жас жігіт кіреберіс алдында тоққа түсіп, жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 10:09 Фото: Zakon.kz
25 желтоқсан күні Өскемен қаласында жас жігітті көпқабатты үйдің кіреберісіндегі есікте тоқ соқты. Зардап шегуші жансақтау бөліміне жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Протозанов көшесіндегі №31 үйдің тұрғындарының айтуынша, домофоны бар кіреберіс есігінен бір айдан бері тоқ ұрып жүрген, алайда ешқандай шара қолданылмаған. Бұл жөнінде HALIQSTAN Telegram-арнасы жазды.

Сурет: Telegram/HALYQSTAN

Оқиғадан кейін ғана электр тогының қайдан шығып жатқанын анықтау үшін "Исток" ПИК қызметкерлері шақырылып, жергілікті әкімдік те іске араласқан.

"Электр тогының соғу фактісі тіркелді. Алдын ала мәлімет бойынша, тоқ көзі – "Алма домофон" ЖШС қызмет көрсететін домофон болуы мүмкін. Қазіргі уақытта азаматтардың өмірі мен денсаулығына төнетін қауіпті болдырмау үшін тоқ көзін ажырату шаралары қабылданып жатыр". Өскемен қаласының әкімдігі

Көп өтпей электр тогының ағу себебі анықталғаны хабарланды. Ол – есік маңына орнатылған жарық шамы болып шықты. Аталған шам ажыратылып, қауіп толықтай жойылды.

"Оқиғаға байланысты жауапкершілікті тиісті органдар анықтайды", – делінген ақпаратта.

Бұған дейін ҚМА Qarmet мүлкін жымқыру фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатқанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
