Қоғам

2026 жылғы Қаңтар ҰБТ-сы: талапкерлерге маңызды ақпарат айтылды

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 15:40 Фото: Zakon.kz
ҚР Ғылым және жоғары білім министрілігінің Ұлттық тестілеу орталығы 2026 жылғы 9 қаңтарда қысқы ҰБТ-ға кіретін талапкерлер үшін маңызды ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство тестілеуге кірердегі ережелермен таныстырып өтті.

"ҰБТ-ға кірерде металл іздегішпен тексеру жүргізіледі",- деп ескертті.

Тестілеуге келесілерді алып кіруге тыйым салынады:

  • фотоаппарат, пейджер, ұялы телефондар,
  • планшеттер, рациялар, ноутбуктер, плейерлер, модемдер,
  • смарт сағаттар, смарт көзілдірік, фитнес білезіктер (трекерлер),
  • диктофон, сымды және сымсыз құлаққаптар, микроқұлаққаптар, сымсыз бейнекамераларды, навигаторларды, трекерлерді, қашықтан басқару құрылғыларын,
  • шпаргалкалар, оқу-әдістемелік әдебиеттер, периодтық кесте және тұздардың ерігіштігі кестесі, калькулятор, А0-А10 форматтағы қағаздар.
"Оларды тестілеуге кірер алдында сақтау жәшіктерінде қалдырып кетуді сұраймыз. Тестілеуге кірерде тыйым салынған заттар анықталған жағдайда тестіленуші ҰБТ-ға жіберілмейді". ҚР Ұлттық тестілеу орталығы

Тестілеуге бірге алып кіруге рұқсат етіледі:

  • жеке куәлік (16 жасқа толмаған болсаңыз, туу туралы куәлік және фотосы жапсырылған мектептен анықтама),
  • қалам,
  • су,
  • шоколад.

Бұған дейін ҰБТ-2026 байқау сынағына қатысушыларға дресс-кодқа қатысты мәлімет ұсынылғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
