Қоғам

Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апаты: зардап шеккендердің жағдайы белгілі болды

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 17:07 Фото: zakon.kz
Дәрігерлер Алматы – Бішкек тасжолында болған жол-көлік оқиғасынан зардап шеккендер туралы ақпарат берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Апаттан тағы бір үндістандық студент көз жұмды. Осылайша, қайғылы оқиғадан үш адам қаза тапты.

Алматы облысы денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі бүгін үшінші үндістандық студенттің қайтыс болғанын растады және зардап шеккендердің жағдайы туралы хабарлады:

"2026 жылғы 6 қаңтарда сағат 11:00-12:00 аралығында Алматы – Бішкек тасжолындағы Тарғап маңындағы жол апатынан зардап шеккен Үндістанның үш азаматы Жамбыл ауданының Орталық аудандық ауруханасына жеткізілді. Барлығы шұғыл түрде дәрігерлердің қарауынан өтті. Алғашқы қарау нәтижесінде олар жедел жәрдем бөліміне жатқызылды. Кейін бір науқас хирургиялық бөлімге ауыстырылды, екінші науқас жансақтау бөлімінде емін жалғастырып жатыр. Үшінші науқастың жағдайы апат кезінде аса ауыр деп бағаланған. Жансақтау шараларына қарамастан, 9 қаңтарда ол өмірден озды."

Басқарманың хабарлауынша, қазіргі уақытта медициналық қызметкер зардап шеккендерге қажетті ем-дәрі және диагностикалық шараларды жүргізіп жатыр.

"Барлық қажетті тексерулер өткізілді, мамандық бойынша кеңестер ұйымдастырылды. Науқастарға көрсетілетін ем клиникалық хаттамаларға сәйкес жүргізіліп жатыр", - деп хабарлады Алматин облысы денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.

Жантүршігерлік апат 2026 жылғы 6 қаңтарда таңертең Алматы маңында болды. Автокөлікте Батыс Қазақстан медициналық академиясының төрт студенті және бір турист отырған. Олар Шымкенттен Алматыға келе жатқан. Астанадағы Үндістан елшілігінің хабарлауынша, жол апатынан екі студент қайтыс болды, тағы үш адам ауыр жарақатпен жансақтау бөлімінде ем алып жатыр.

Алматин облысы полиция департаментінің хабарлауынша, 8 қаңтарда бұл өлімге әкелген жол апаты бойынша қылмыстық іс қозғалған. Алдын ала мәліметке сәйкес, 33 жастағы Toyota Alphard жүргізушісі басқаруды жоғалтып, көлікті аударған. Жол апаты салдарынан жүргізуші алған жарақатынан оқиға орнында қайтыс болған. Кейін тағы екі жолаушы медициналық мекемеде көз жұмған, қалған үш адам әртүрлі жарақатпен госпитализацияланған.

