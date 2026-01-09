#Халық заңгері
Қоғам

Алматының орталық бөлігінде аяқталмаған құрылыс нысаны бұзылды

Алматының орталық бөлігінде аяқталмаған құрылыс нысаны бұзылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 17:33
Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасының мәліметінше, нысан Байтұрсынов көшесі, 50 мекенжайында орналасқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде нысан иесі құрылысты өз еркімен бұзу туралы шешім қабылдаған.

Жұмыстар белгіленген тәртіпке сәйкес толық көлемде орындалды.

Сурет: Алматы әкімдігі

Қала құрылысын бақылау басқармасы құрылыс және қайта жаңғырту жұмыстарын жүргізу барысында белгіленген талаптарды қатаң сақтаудың, сондай-ақ тиісті құжаттарды уақытылы рәсімдеудің маңыздылығын еске салды.

Айдос Қали
