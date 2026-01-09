ІІМ-де бірқатар кадрлық тағайындау жасалды
Сурет: polisia.kz
Жоспарлы ротация тәртібімен, Ішкі істер министрінің бұйрығымен, Президент Әкімшілігімен келісілген түрде ведомствода бірқатар кадрлық тағайындау жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ішкі істер министрлігінің мәліметінше,
- Полиция генерал-майоры Айдос Рысбаев Ішкі істер министрлігінің Аппаратының басшысы болып тағайындалды. Ол бұған дейін Көліктегі полиция департаментінің бастығы болған.
- Полиция генерал-майоры Мұрат Кабденов, бұған дейін Түркістан облысы полиция департаментінің бастығы болған, ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы болып тағайындалды.
- Полиция генерал-майоры Арыстанғани Заппаров, бұған дейін Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы болған, Түркістан облысы полиция департаментінің бастығы болып тағайындалды.
- Полиция генерал-майоры Айдын Кабдұлдинов, бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы болған, Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы болып тағайындалды.
- Полиция полковнигі Абай Жүсіпов, бұған дейін Ақтөбе облысы полиция департаментінің бастығы болған, Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығы болып тағайындалды.
- Полиция генерал-майоры Қайыркен Әлиев, бұған дейін Ұлытау облысы полиция департаментінің бастығы болған, Ақтөбе облысы полиция департаментінің бастығы болып тағайындалды.
- Полиция генерал-майоры Нұрхат Оразбаев, бұған дейін Атырау облысы полиция департаментінің бастығы болған, Ұлытау облысы полиция департаментінің бастығы болып тағайындалды.
- Полиция генерал-майоры Оңал Бекиев, бұған дейін ІІМ Аппаратының басшысы болған, Атырау облысы полиция департаментінің бастығы болып тағайындалды.
