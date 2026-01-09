Жетісу облысында республикалық маңызы бар жол жабылды
Сурет: Zakon.kz
Жетісу облысында республикалық маңызы бар жолда көлік қозғалысы шектелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясының мәліметінше, 2026 жылғы 9 қаңтар сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты Жетісу облысында бір республикалық маңызы бар автожолда көлік қозғалысына шектеу қойылған:
- "Үшарал – Достық" автожолының 84-164 шақырым аралығы (Көктұма ауылы – Достық станциясы).
Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 776 бірлік арнайы техника жұмылдырылған.
