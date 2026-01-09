#Халық заңгері
Қоғам

Жетісу облысында республикалық маңызы бар жол жабылды

Жетісу облысында республикалық маңызы бар жол жабылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 18:24 Сурет: Zakon.kz
Жетісу облысында республикалық маңызы бар жолда көлік қозғалысы шектелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"ҚазАвтоЖол" ұлттық компаниясының мәліметінше, 2026 жылғы 9 қаңтар сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты Жетісу облысында бір республикалық маңызы бар автожолда көлік қозғалысына шектеу қойылған:

  • "Үшарал – Достық" автожолының 84-164 шақырым аралығы (Көктұма ауылы – Достық станциясы).

Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 776 бірлік арнайы техника жұмылдырылған.


