#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

Шымкенттің экс-әкімі Ғабидолла Әбдірахымов жаңа қызметке тағайындалды

Шымкенттің экс-әкімі Ғабидолла Әбдірахымов жаңа қызметке тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.01.2026 19:20 Сурет: primeminister.kz
2025 жылғы 29 желтоқсанда АҚ Samruk-Kazyna Construction басқарма төрағасының эксплуатация жөніндегі орынбасары лауазымына Ғабидолла Әбдірахымов тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ғабидолла Әбдірахымов экономикалық және басқарушылық білімі бар, соның ішінде "Болашақ" бағдарламасы аясында мемлекеттік басқару магистрі дәрежесін алған.

Ол мемлекеттік қызмет жүйесінде, Президент Әкімшілігінде, Қазақстан Үкіметінде басшылық лауазымдарда қызмет атқарған, сондай-ақ Шымкент қаласының әкімі және мәдениет және спорт вице-министрі болып жұмыс істеген.

Айта кету керек, Ғабидолла Әбдірахымов Samruk-Kazyna Construction басқармасының мүшесі емес.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Теміртауда жолаушылар арасындағы жанжал кісі өлімімен аяқталды: алқабилер соты үкім шығарды
21:11, Бүгін
Теміртауда жолаушылар арасындағы жанжал кісі өлімімен аяқталды: алқабилер соты үкім шығарды
Бұрынғы экология министрі Брекешев «ҚазМұнайГазда» жаңа қызметке тағайындалды
12:04, 01 ақпан 2023
Бұрынғы экология министрі Брекешев «ҚазМұнайГазда» жаңа қызметке тағайындалды
Ерболат Досаев жаңа қызметке тағайындалды
16:48, 19 қыркүйек 2025
Ерболат Досаев жаңа қызметке тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: