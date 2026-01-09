Шымкенттің экс-әкімі Ғабидолла Әбдірахымов жаңа қызметке тағайындалды
Сурет: primeminister.kz
2025 жылғы 29 желтоқсанда АҚ Samruk-Kazyna Construction басқарма төрағасының эксплуатация жөніндегі орынбасары лауазымына Ғабидолла Әбдірахымов тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ғабидолла Әбдірахымов экономикалық және басқарушылық білімі бар, соның ішінде "Болашақ" бағдарламасы аясында мемлекеттік басқару магистрі дәрежесін алған.
Ол мемлекеттік қызмет жүйесінде, Президент Әкімшілігінде, Қазақстан Үкіметінде басшылық лауазымдарда қызмет атқарған, сондай-ақ Шымкент қаласының әкімі және мәдениет және спорт вице-министрі болып жұмыс істеген.
Айта кету керек, Ғабидолла Әбдірахымов Samruk-Kazyna Construction басқармасының мүшесі емес.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript