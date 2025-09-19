#Қазақстан
Оқиғалар

Ерболат Досаев жаңа қызметке тағайындалды

Ерболат Досаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 16:48 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ерболат Досаев Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпарат 2025 жылдың 19 қыркүйегінде Ақорданың телеграм арнасында жарияланды.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ерболат Асқарбекұлы Досаев Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды", -деп жазылған ресми құжатта.
