Ерболат Досаев жаңа қызметке тағайындалды
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ерболат Досаев Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпарат 2025 жылдың 19 қыркүйегінде Ақорданың телеграм арнасында жарияланды.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ерболат Асқарбекұлы Досаев Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды", -деп жазылған ресми құжатта.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript