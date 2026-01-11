#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

Қазақстанда 2025 жылы рақымшылық бойынша қанша адам бостандыққа шықты

Қазақстанда 2025 жылы рақымшылық бойынша қанша адам бостандыққа шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.01.2026 15:16 Сурет: Zakon.kz
Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті Конституцияның 30 жылдығына орай жарияланған рақымшылықтың іске асырылуы аяқталғаны туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде соттар 15 970 ұсынысты қарады.

Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен 2 мыңнан астам адам босатылды, олардың ішінде әйелдер мен кәмелетке толмағандар да бар. 11 мыңнан астам сотталғанның жазалау мерзімі қысқартылды.

Пробация қызметі есебінде тұрған сотталғандарға қатысты материалдарды қарау нәтижесінде 2 888 адам жазадан босатылып,7 600-ден астам сотталғанның жазалау мерзімі қысқартылды.

Рақымшылық әртүрлі санаттағы адамдарды қамтыды: кәмелетке толмағандар, балалары бар әйелдер, жүкті әйелдер, мүгедектер және қарт адамдар.

"Бұл заң пенитенциарлық жүйеге түсетін жүктемені азайтып, әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етуге ықпал етті.Босатылған барлық адамдар пробация қызметі тұрақты бақылауында болып, полицияның жеке есебіне қойылды.Бостандыққа шыққан тұлғалар үшін қоғамға қайта бейімделу мен әлеуметтенуге бағытталған кешенді қолдау шаралары қарастырылған.Осы жұмыс аясында азаматтарға жұмысқа орналасуға жәрдемдесу, әлеуметтік және психологиялық көмек көрсету, сондай-ақ қызықтыратын мәселелер бойынша кеңес беру ұйымдастырылады", - делінген хабарламада.

Ведомство рақымшылық туралы заң сыбайлас жемқорлық, экстремистік немесе террористік сипаттағы қылмыстарды жасаған адамдарға, кәмелетке толмағандардың жыныстық қол сұғылмаушылығына қарсы қылмыстар үшін сотталғандарға, азаптаулар жасағандарға және қылмысты қайталап жасаған рецидивистерге қолданылмайтынын хабарлады.

"Аталған заңды қолдану жазаларды орындау жүйесіндегі жүктемені азайтып қана қоймай, азаматтардың қоғамға қауіпсіз әрі тиімді түрде оралуына жағдай жасап, әлеуметтік әділеттілік пен адам құқықтарын қорғау қағидаттарын нығайтуға мүмкіндік берді".Қылмыстық атқару жүйесі комитеті
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мейіржан Төребаев актер Мейірхан Шерниязовтан кейін бостандыққа шықты ма
18:51, 03 шілде 2025
Мейіржан Төребаев актер Мейірхан Шерниязовтан кейін бостандыққа шықты ма
Қазақстанда қанша сотталғанға рақымшылық жасалды
12:57, 31 қазан 2025
Қазақстанда қанша сотталғанға рақымшылық жасалды
Боранбаев бостандыққа шықты
10:16, 06 қараша 2023
Боранбаев бостандыққа шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: