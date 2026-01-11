Қазақстанда 2025 жылы рақымшылық бойынша қанша адам бостандыққа шықты
Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде соттар 15 970 ұсынысты қарады.
Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен 2 мыңнан астам адам босатылды, олардың ішінде әйелдер мен кәмелетке толмағандар да бар. 11 мыңнан астам сотталғанның жазалау мерзімі қысқартылды.
Пробация қызметі есебінде тұрған сотталғандарға қатысты материалдарды қарау нәтижесінде 2 888 адам жазадан босатылып,7 600-ден астам сотталғанның жазалау мерзімі қысқартылды.
Рақымшылық әртүрлі санаттағы адамдарды қамтыды: кәмелетке толмағандар, балалары бар әйелдер, жүкті әйелдер, мүгедектер және қарт адамдар.
"Бұл заң пенитенциарлық жүйеге түсетін жүктемені азайтып, әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етуге ықпал етті.Босатылған барлық адамдар пробация қызметі тұрақты бақылауында болып, полицияның жеке есебіне қойылды.Бостандыққа шыққан тұлғалар үшін қоғамға қайта бейімделу мен әлеуметтенуге бағытталған кешенді қолдау шаралары қарастырылған.Осы жұмыс аясында азаматтарға жұмысқа орналасуға жәрдемдесу, әлеуметтік және психологиялық көмек көрсету, сондай-ақ қызықтыратын мәселелер бойынша кеңес беру ұйымдастырылады", - делінген хабарламада.
Ведомство рақымшылық туралы заң сыбайлас жемқорлық, экстремистік немесе террористік сипаттағы қылмыстарды жасаған адамдарға, кәмелетке толмағандардың жыныстық қол сұғылмаушылығына қарсы қылмыстар үшін сотталғандарға, азаптаулар жасағандарға және қылмысты қайталап жасаған рецидивистерге қолданылмайтынын хабарлады.
"Аталған заңды қолдану жазаларды орындау жүйесіндегі жүктемені азайтып қана қоймай, азаматтардың қоғамға қауіпсіз әрі тиімді түрде оралуына жағдай жасап, әлеуметтік әділеттілік пен адам құқықтарын қорғау қағидаттарын нығайтуға мүмкіндік берді".Қылмыстық атқару жүйесі комитеті