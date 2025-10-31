Қазақстанда қанша сотталғанға рақымшылық жасалды
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі сотталғандарға қатысты жарияланған рақымшылық мәселесіне орай редакцияның сұрауына жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрліктің мәліметінше, қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде 30 мыңнан астам сотталған жазасын өтеп жатыр. Олардың ішінде 2 мыңнан астамы – әйелдер.
"Соттарға материалдарды жолдау процесі аяқталды, алайда оларды қарау сот органдарында әлі де жалғасуда. Сот шешімдері бойынша амнистияға ілінген 1770 адам қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінен босатылды. Олардың ішінде 135-і – әйелдер", – деп хабарлады ҚР ІІМ.
Сонымен қатар, 2240 адамның жаза мерзімі қысқартылған, ал пробация қызметінің есебінде тұрған 2507 сотталған жаза өтеуден босатылды.
Бұған дейін "Азаматтарға арналған үкімет" маманының мемлекетті шамамен 4 млрд теңгеге алдап соғып, шетелге тайып тұрғанын жазғанбыз.
