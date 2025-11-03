Амнистия аясында босатылғандар мемлекеттен қандай көмек ала алады
Қазақстан Ішкі істер министрлігі Zakon.kz редакциясының сұрауына жауап бере отырып, бас бостандығынан айырылғандар қайта қоғамға бейімделуі үшін қандай қолдау көрсетілетінін түсіндірді.
Ведомствоның мәліметінше, жазасын өтеп шыққан азаматтарды тиімді реинтеграциялау мақсатында Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті (ҚАЖК) жүйелі жұмыс жүргізеді. Бұл жұмыс жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп атқарылады және бұрын сотталған адамдардың өмірінің негізгі салаларын қамтиды.
"Қажет болған жағдайда оларға медициналық, құқықтық, психологиялық және өзге де көмек, сондай-ақ жұмысқа орналасуға жәрдем және өмірлік қиын жағдайдағы адамдарға арналған бейімдеу орталығында орын беріледі", – делінген ІІМ хабарламасында.
Еске сала кетсек, қазіргі уақытта қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде 30 мыңнан астам сотталған адам бар, олардың ішінде 2 мыңнан астамы – әйелдер.
