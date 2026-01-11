#Халық заңгері
Қоғам

Миллиондаған оқырманы бар қазақстандық танымал блогерге іздеу салынды

Миллиондаған оқырманы бар қазақстандық танымал блогерге іздеу салынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.01.2026 20:30 Сурет: instagram/qais_arr
Қазақстандық блогер Қайсар Қамзаға ел аумағында іздеу салынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құқықтық статистика порталының дерегіне сәйкес, іздеуді Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі бастаған. Іздеу ісі Астанада тіркелген.

Сурет: скрин

Айта кетейік, Қамза әлеуметтік желілерде "қора-пати" деп аталатын трэш-кештерімен, сондай-ақ шетелде түсірілген бейнероликтерімен танымал.

Instagram желісінде блогердің 2,4 миллион оқырманы бар. Сонымен қатар ол парақшасында жазылушылар арасында түрлі ұтыс ойынын өткізіп, онлайн-казино жарнамасын орналастырған.

Айдос Қали
