Миллиондаған оқырманы бар қазақстандық танымал блогерге іздеу салынды
Сурет: instagram/qais_arr
Қазақстандық блогер Қайсар Қамзаға ел аумағында іздеу салынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құқықтық статистика порталының дерегіне сәйкес, іздеуді Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі бастаған. Іздеу ісі Астанада тіркелген.
Сурет: скрин
Айта кетейік, Қамза әлеуметтік желілерде "қора-пати" деп аталатын трэш-кештерімен, сондай-ақ шетелде түсірілген бейнероликтерімен танымал.
Instagram желісінде блогердің 2,4 миллион оқырманы бар. Сонымен қатар ол парақшасында жазылушылар арасында түрлі ұтыс ойынын өткізіп, онлайн-казино жарнамасын орналастырған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript