#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Мәдениет және шоу-бизнес

Танымал қазақстандық блогер өзіне іздеу салынғаны жайлы ақпаратқа түсініктеме берді

Танымал қазақстандық блогер өзіне іздеу салынғаны жайлы ақпаратқа түсініктеме берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 10:05 Сурет: Instagram/qais_arr
Миллиондаған оқырманы бар қазақстандық танымал блогер Қайсар Қамза 11 қаңтарда пайда болған өзіне іздеу салынғаны жайлы ақпаратқа түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол Instagram-дағы Stories бөліміне дастарханда отырған суретін жүктеп, "бәрі ойдағыдай" деген қысқа ғана жазба қалдырды. Блогер неліктен іздестіріліп жатқаны жайлы ештеңе ашып айтпады.

Сурет: Instagram/qais_arr

Бұған дейін 11 қаңтарда қазақстандық блогер Қайсар Қамзаға ел аумағында іздеу салынғаны жайлы жазғанбыз. Құқықтық статистика порталының дерегіне сәйкес, іздеуді Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі бастаған. Іздеу ісі Астанада тіркелген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда бензин бағасы күрт қымбаттайды: Энергетика министрлігі мәлімдеме жасады
10:24, Бүгін
Қазақстанда бензин бағасы күрт қымбаттайды: Энергетика министрлігі мәлімдеме жасады
Миллиондаған оқырманы бар қазақстандық танымал блогерге іздеу салынды
20:30, 11 қаңтар 2026
Миллиондаған оқырманы бар қазақстандық танымал блогерге іздеу салынды
"Қазақмыс" Қырғызстан іздеу жариялаған өз топ-менеджерлеріне қатысты түсініктеме берді
19:06, 05 маусым 2024
"Қазақмыс" Қырғызстан іздеу жариялаған өз топ-менеджерлеріне қатысты түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: