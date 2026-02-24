#Референдум-2026
Қоғам

Ауыл шаруашылығы министрлігі сиыр етін экспорттауға тыйым салу туралы ақпаратқа түсініктеме берді

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 11:53 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі 2026 жылғы 24 ақпанда сиыр етін сыртқы нарықтарға экспорттауға тыйым салынғаны жөніндегі ақпаратқа түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің мәліметінше, бұл ақпарат шындыққа сәйкес келмейді.

Ведомство еске салғандай, 2025 жылғы 29 тамыздағы бірнеше мемлекеттік орган өкілдерінен құралған Халықаралық ведомствоаралық комиссияның (ХВК) шешімі бойынша экспортқа тыйым емес, сиыр етін жыл соңына дейін 13 мың тонна көлемінде квота бойынша экспорттау механизмі енгізілген. Кейін 2025 жылғы 18 желтоқсандағы ХВК шешімімен квота 2026 жылдың бірінші жартыжылдығына 20 мың тоннаға дейін ұзартылған.


"Сондықтан экспортқа тыйым салу жөніндегі мәлімдемелер фактілік жағдайды дұрыс көрсетпейтінін атап өтеміз. Қазіргі таңда бірқатар кәсіпорындар сыртқы нарықтарға қол жеткізе алады, сондықтан АШМ квоталарды бөлу механизмін қайта қарау арқылы экспорттаушылар тізімін кеңейту қажет деген ұсыныстар жолдады", – делінген хабарламада.

Сонымен қатар, қолданыстағы шектеулер кезең-кезеңімен алынып тасталуы жоспарлануда. Бұл өндірістік қуатты арттыруға, саланың экспорттық әлеуетін кеңейтуге және ішкі нарық пен сыртқы жеткізілімдер арасындағы теңгерімді қамтамасыз етеді.

Ауыл шаруашылығы министрі бұған дейін сиыр етін экспорттауға шектеу енгізу себебін түсіндірген, ал министрдің орынбасары ет өндірушілер Қазақстандағы бағаны көтермей-ақ сыртқы нарықтардан табыс таба алатынын айтқан.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
