Қоғам

Мал шаруашылығы министрлігінде сиыр етін экспорттауға қойылған шектеулер түсіндірілді

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 12:05 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров депутаттық сауалға берген жауабында сиыр етін экспорттауға енгізілген шектеулерді түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, бұл бұйрықтың мақсаты – елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мал шаруашылығы өнімдерін өңдеуді дамыту, ішкі нарықта ет тапшылығын болдырмау және сиыр етінің бағасын тұрақтандыру.

"Енгізілген тәсіл олигополия қалыптастыру немесе бәсекелестікті шектеуге бағытталмағанын атап өту қажет. Керісінше, оның мақсаты – толық салалық циклге негізделген, өркениетті, ашық және жауапты сиыр еті өндірісі моделін қалыптастыру. Бұл тәсіл малды өсірмейтін және бордақтамайтын, тек көршілес елдерге қайта сататын кішкентай сою цехтарының мүмкіндігін жояды (кейде компаниялар малды сатып алып, бордақтамай, Узбекистанға ет экспорттаған жағдайлар болған). Мұндай тәжірибе нарыққа бұрмалау енгізіп, ішкі сиыр еті бағасының өсуіне ықпал ететін факторлардың бірі болды", – делінген жауапта.

Осылайша, министрдің айтуынша, квоталау енгізу – малды өсірмей және бордақтамай, тек қайта сатумен айналысатын экспорттық делдалдарды жоюға бағытталған. Олардың қызметі сиыр етінің негізсіз қымбаттауына әкеледі және саланы дамытуға ықпал етпейді.

Сонымен бірге, белгілі бір тауарларды экспорттау және (немесе) импорттауға қойылатын сандық шектеулерді (квоталарды) қатысушы тараптар арасында бөлу, квоталардың көлемін және қолдану мерзімін анықтау тиісті орталық мемлекеттік органдар тарапынан уәкілетті органмен келісу арқылы жүзеге асырылады.

Еске салсақ, бұған дейін депутат сиыр етін экспорттауға тыйымды алып тастауды талап еткен болатын.

