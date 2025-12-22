#Халық заңгері
Құқық

Қазақстанда сиыр етін экспорттауға қойылған шектеулер ұзартылмақ

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 11:34 Фото: Zakon.kz
Ауыл шаруашылығы министрлігі "Қазақстан Республикасының аумағынан ірі қара мал етін әкетудің кейбір мәселелері туралы" бұйрық жобасын дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұйрық жобасында ҚР аумағынан 6 ай мерзімге ірі қара мал етін үшінші елдерге және Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне шығаруға сандық шектеулер (квоталар) енгізу көзделген.

  • ірі қара мал еті, жаңа сойылған немесе салқындатылған,
  • ірі қара мал еті, мұздатылған.

Белгілі болғандай, құжат елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мал шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді дамыту, сондай-ақ сиыр етіне бағаны тұрақтандыру мақсатында қабылдануда.

Құжат "Ашық НҚА" сайтында 2025 жылғы 24 желтоқсанға дейін жария талқылау үшін орналастырылған.


Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Аяз бен қар: қазақстандықтарға қолайсыз ауа райы жайлы ескертілді
12:20, Бүгін
Аяз бен қар: қазақстандықтарға қолайсыз ауа райы жайлы ескертілді
Жыл соңына дейін Қазақстаннан сиыр етін шығаруға шектеу қойылмақ
09:15, 20 қазан 2025
Жыл соңына дейін Қазақстаннан сиыр етін шығаруға шектеу қойылмақ
Қазақстанда жыл соңына дейін сиыр етін әкетуге шектеулер енгізілді
09:24, 04 желтоқсан 2025
Қазақстанда жыл соңына дейін сиыр етін әкетуге шектеулер енгізілді
